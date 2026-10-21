Sofía Palazuelo muestra su apoyo incondicional a Tana Rivera tras su ruptura con Roca Rey

21/10/2026 Sofía Palazuelo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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El Teatro Real se ha vestido de gala este lunes para acoger la 20ª edición de los Premios Academia del Perfume con la presencia de numerosos rostros conocidos como Antonio Banderas, Carmen Lomana, Xandra Falcó, o Natalia Verbeke. Una noche inolvidable en la que los duques de Huéscar, Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart, han acaparado todos los flashes al recoger uno de los considerados 'Goyas del Perfume', el galardón al Mejor Perfume Nicho para una de sus fragancias más especiales, 'No time for Roses', confirmando la buena acogida que ha tenido el lanzamiento de su proyecto más ambicioso y personal, su primera colección de perfumes exclusivos, 'Fitz-James Stuart', de la que se confiesan orgullosos.

Espectacular con un precioso diseño rosa empolvado hasta los tobillos con escote halter tipo joya con aplicaciones de pedrería en negro, la llamada a convertirse en la futura duquesa de Alba ha roto su silencio sobre la inesperada ruptura de Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey después de seis meses de noviazgo en los que parecían tan enamorados que incluso llegaron a sonar campanas de boda.

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Y aunque Fernando, fiel a su discreción, ha evitado pronunciarse sobre el complicado momento sentimental que atraviesa su prima, Sofía ha expresado que la quieren muchísimo y la apoyan incondicionalmente después de que el torero peruano decidiese poner fin a su historia de amor dejándola, como han confirmado tanto su padre Fran Rivera como su tío Cayetano Martínez de Irujo, "tristona".