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Urtasun afea el "bloqueo político" a Colau con el veto a entrar a Puerto Rico

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El ministro de Cultura y candidato de Frente Amplio, Ernest Urtasun, ha afeado este miércoles el "bloqueo político" de Estados Unidos tras denegarse a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, la entrada para asistir a un acto en Puerto Rico, y lo ha atribuido a su compromiso con la causa palestina.

En declaraciones a los medios en Barcelona, ha asegurado que el bloqueo se produce por que "ha puesto el cuerpo y alma no solo en la Flotilla, sino a través también como activista a favor de la causa palestina".

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Al mismo tiempo, ha dicho que al espacio política le "llena de orgullo" que Colau sea una voz tan fuerte en la causa palestina, y ha subrayado que la mejor manera de contestar al presidente de EE.UU., Donalde Trump, o al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es dar apoyo el 29N a Colau.

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