Agencias

Tres muertos por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en el sur de Francia

Guardar

París, 21 oct (EFE).- Tres personas murieron y otra resultó herida por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que afectaron el martes al departamento de Bocas del Ródano, en el sur de Francia, según un nuevo balance comunicado este miércoles por la prefectura.

"El balance de víctimas mortales ha aumentado lamentablemente a tres personas fallecidas y una herida", indicó la prefectura (delegación del Gobierno) en un comunicado.

PUBLICIDAD

Los bomberos precisaron que dos mujeres, de 86 y 26 años, fueron halladas ahogadas en un sótano en la localidad de Lançon-Provence.

La víspera, un hombre de 75 años que había sido arrastrado por las aguas también fue encontrado muerto, según la prefectura. EFE

Últimas Noticias

José Mourinho: "Que te piten fuera es una inyección de motivación, pero en casa te hace daño"

José Mourinho: "Que te piten fuera es una inyección de motivación, pero en casa te hace daño"

Trump solicita al Supremo reanudar la construcción del muro fronterizo en Texas

Infobae

1-5. Corinthians remonta y golea a Santa Fe pero ambos avanzan a cuartos de final

Infobae

Juez de Los Ángeles aplaza hasta 2027 decisión sobre divulgar acusación contra Nick Reiner

Infobae

Manuel Pellegrini: "Cuando hay que defender hay que saber defender"

Manuel Pellegrini: "Cuando hay que defender hay que saber defender"