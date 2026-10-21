Tres muertos por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en el sur de Francia

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París, 21 oct (EFE).- Tres personas murieron y otra resultó herida por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que afectaron el martes al departamento de Bocas del Ródano, en el sur de Francia, según un nuevo balance comunicado este miércoles por la prefectura.

"El balance de víctimas mortales ha aumentado lamentablemente a tres personas fallecidas y una herida", indicó la prefectura (delegación del Gobierno) en un comunicado.

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Los bomberos precisaron que dos mujeres, de 86 y 26 años, fueron halladas ahogadas en un sótano en la localidad de Lançon-Provence.

La víspera, un hombre de 75 años que había sido arrastrado por las aguas también fue encontrado muerto, según la prefectura. EFE