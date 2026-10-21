Trump defiende al enviado de la Casa Blanca que llamó "humanitario" a Putin

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Washington, 21 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este miércoles al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, quien calificó al mandatario ruso, Vladímir Putin, de "humanitario" por la liberación de un profesor estadounidense, aunque evitó describirlo en los mismos términos.

"Supongo que sí se podría decir para ese caso concreto, el de permitir que saliera de prisión ese hombre que creía que iba a pasar el resto de su vida encarcelado. Yo no diría nada en un sentido u otro", respondió Trump al ser preguntado durante un acto en la Casa Blanca si compartía las palabras de Witkoff.

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"Estamos negociando con Rusia para detener la guerra con Ucrania, y estamos bastante satisfechos con Rusia porque no se ha involucrado con Irán", añadió Trump, quien más tarde subrayó: "Lo último que quiero es descarrilar los esfuerzos cuando estamos cerca de resolver una guerra".

Witkoff, mediador en las negociaciones entre Ucrania y Rusia, elogió a Putin durante una reunión celebrada este miércoles en San Petersburgo: "Usted habla del presidente Trump como un humanitario y usted también es un humanitario. Yo lo celebro", dijo.

Coincidiendo con el encuentro, Rusia liberó al profesor jubilado estadounidense Stephen Hubbard, de 74 años, detenido en 2022 y condenado a siete años de prisión por presuntamente combatir como mercenario para Ucrania.

La liberación generó polémica en Estados Unidos porque Trump aseguró que no había dado a Putin "nada a cambio", pero después sostuvo que las negociaciones para excarcelar a Hubbard se habrían paralizado si Washington hubiera permitido la entrada en vigor de nuevas sanciones contra Rusia.

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El alivio de la presión económica sobre Moscú y el acuerdo para comprar diésel ruso, con el que Washington busca rebajar los precios internacionales de la energía, han suscitado críticas de Ucrania e incluso de legisladores republicanos partidarios de aumentar la presión sobre Putin. EFE

(foto)