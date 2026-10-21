Transferencia tecnológica es gran reto en investigación europea, según oficina de patentes

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Berlín, 22 oct (EFE).- Un estudio de la Oficina Europea de Patentes (OEP) define la transferencia tecnológica que permita convertir en productos y tecnologías los resultados de investigaciones científicas como uno de los retos europeos de los próximos años, pues ese proceso resulta clave para el crecimiento, la generación de empleo y la autonomía estratégica.

"La transferencia de tecnología es una cuestión de competitividad. Las universidades y los organismos públicos de investigación europeos están a la vanguardia de los descubrimientos científicos pero estos avances deben llegar del laboratorio al mercado para generar empleo, crecimiento y autonomía estratégica", explica António Campinos, presidente de la OEP.

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"Esto exige reforzar la transferencia de tecnología, mejorar el acceso a la financiación y construir un mercado único de la innovación más integrado", agregó.

Según el estudio de la OEP, las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) pueden reforzar su capacidad accediendo a conocimientos especializados, financiación y redes de mercado más amplias, pues actualmente la mayoría de estas dependencias a menudo universitarias son demasiado pequeñas para mantener todas las capacidades a nivel interno.

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Las patentes con participación universitaria representan ya alrededor del 9 % de los títulos de propiedad, una proporción cercana a la de Estados Unidos.

Sin embargo, el 40,7 % de las patentes europeas que son propiedad directa de universidades en el bloque pierde su vigencia en un plazo de diez años, frente al 26,3 % de las que son propiedad de universidades estadounidenses, lo que pone de manifiesto las dificultades para mantener y comercializar tecnologías prometedoras.

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En un contexto de creciente competencia internacional, especialmente ante el renovado impulso de China a la comercialización de tecnologías universitarias, Europa necesita reforzar sus mecanismos de transferencia de tecnología para facilitar que los avances científicos lleguen al mercado.

Las solicitudes de patentes europeas en las que participa una universidad, un centro público de investigación o un hospital de investigación se han más que duplicado en las últimas dos décadas, pasando de unas 3.200 en 2006 a casi 8.000 en 2025.

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Aunque Alemania, Francia y el Reino Unido continúan liderando esta actividad, su peso conjunto ha disminuido del 64 % hasta aproximadamente el 55 %, lo que refleja una mayor diversificación geográfica de la investigación europea, con un crecimiento especialmente destacado en Países Bajos y España.

En 2025, las instituciones de investigación fueron partícipes en aproximadamente el 34 % de las solicitudes de biotecnología de origen europeo, el 29 % de tecnologías cuánticas y en el 26 % del sector farmacéutico.

Las principales instituciones públicas de investigación europeas, por el número de solicitudes de patente europea, son el CNRS (Francia), la Fraunhofer-Gesellschaft (Alemania), el CEA (Francia), el Inserm (Francia) e imec (Bélgica).

Junto con el informe, la OEP presenta un nuevo panel interactivo de datos dedicado a la investigación pública europea, que permite explorar la actividad de patentes por país, institución y campo tecnológico.EFE