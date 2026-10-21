Aznar recibe una condecoración del Congreso colombiano por sus aportes a la democracia

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Bogotá, 21 oct (EFE).- El expresidente del Gobierno español José María Aznar recibió este miércoles en Bogotá la Gran Cruz Extraordinaria con Placa de Oro de la Orden de la Democracia 'Simón Bolívar', una distinción concedida por el Congreso de Colombia.

La condecoración fue entregada por el presidente del Senado, Honorio Enríquez, y reconoce a jefes de Estado, presidentes del Congreso y otras personalidades de categoría equivalente por sus obras y aportes a la sociedad y la democracia.

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Esa distinción la han recibido recientemente personalidades como el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, o el exembajador de Cuba en Bogotá, Javier Caamaño, entre otras.

Aznar gobernó España entre 1996 y 2004 al frente del conservador Partido Popular (PP). Durante su mandato impulsó reformas económicas y estrechó la relación con Estados Unidos, incluyendo la decisión impopular de apoyar la invasión de Irak en 2003.

Tras abandonar la política, Aznar ha mantenido su actividad pública a través de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes), que preside desde 2004 y que promueve ideas y propuestas conservadoras.

El expresidente se encuentra en Bogotá con motivo de la presentación de su libro 'Orden y libertad' y participó este miércoles en un conversatorio en la Universidad de La Sabana junto al expresidente colombiano Iván Duque (2018-2022). EFE

(foto)