Tercera noche seguida con un toque de queda parcial en París, anuncian las autoridades

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París, 21 oct (EFE).- París cumple este miércoles su tercera noche seguida de toque de queda circunscrito a dos céntricas áreas de la ciudad, las más afectadas por los saqueos y actos vandálicos sucedidos el pasado fin de semana, informó este miércoles la Prefectura de Policía (PP), que renovó el dispositivo.

"Siguiendo las instrucciones del primer ministro Sébastien Lecornu y del ministro del Interior Laurent Nuñez, el prefecto de policía ha decretado el toque de queda -que prohíbe la presencia tanto de mayores como de menores de edad- en los perímetros de la plaza de la República y del sector de Les Halles, desde las 23:00 horas de hoy hasta las 6:00 de mañana (21.00-4.00 GMT)", indicó la PP, en un mensaje en X.

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La restricción de movimientos es semejante a la de anoche, que ya era menos amplia que lo puesto en marcha el lunes, cuando se incluyeron zonas cercanas a centros de poder, como el Elíseo o la Asamblea Nacional.

Otras ciudades francesas como Niza (sur) y Burdeos (suroeste) también tienen activos toques de queda en ciertos barrios, pero solo para los menores de edad no acompañados, que estarán vigentes hasta el próximo 26 octubre.

Marsella (sur) y Lyon (sureste), que han contado con toques de queda las dos últimas noches, aún no difundieron si renovarán el dispositivo.

Estas medidas restrictivas buscan atajar los saqueos y pillajes producidos al margen de las manifestaciones del sábado 17 de octubre contra el encarecimiento de la vida y la degradación de la Sanidad y la Educación, y que se ha saldado con al menos 3.000 establecimientos comerciales afectados.

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De los algo más de 2.500 arrestados en los disturbios producidos en toda Francia (95 % hombres y 70 % mayores de edad), 174 han pasado a prisión preventiva, de acuerdo con los últimos datos del ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

Las autoridades están de nuevo en alerta tras la nueva movilización del sábado 24 de octubre, convocada por los 'chalecos amarillos'. EFE