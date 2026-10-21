Registran oficinas de la ultraderecha en la Eurocámara por presunto fraude de fondos por el antiguo grupo de Le Pen

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Las autoridades francesas han llevado a cabo este miércoles registros en varias oficinas en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) de excolaboradores del extinto Identidad y Democracia, el grupo que hasta la pasada legislatura representó a la extrema derecha de la francesa Marine Le Pen (Agrupación Nacional) y del italiano Matteo Salvini (La Liga).

Las pesquisas se enmarcan dentro de la investigación abierta por la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) por el presunto uso fraudulento de 4,3 millones de euros durante la legislatura de 2019-2024; un caso por el que la EPPO dirigió varios registros el pasado julio en varios países europeos, entre ellos España y Francia.

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Los registros los ha dado a conocer precisamente un eurodiputado de Agrupación Nacional, Jean-Paul Garraud, quien a través de las redes sociales se ha quejado de que mientras "las calles de Francia basculan en el caos", "la prioridad de los poderes públicos" sea la de esta investigación.

"Desde esta mañana, hay registros en marcha en el seno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, en donde nos encontramos, en las oficinas de colaboradores del antiguo grupo ID, hoy disuelto, del que Agrupación Nacional era miembro", ha indicado el eurodiputado galo.

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Fuentes de la institución consultadas por Europa Press han rechazado hacer comentarios sobre los detalles del caso, si bien han recordado que "como siempre que se le solicita, el Parlamento Europeo coopera con las autoridades relevantes".

Entretanto, el grupo en la Eurocámara en la que ahora se integra la formación de Le Pen, los Patriotas por Europa, ha emitido un comunicado para desmarcarse del fraude investigado, a pesar de que los registros afectan a algunas de sus "oficinas administrativas en Estrasburgo y Bruselas".

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Así, recalcan que las presuntas irregularidades tienen que ver con una denuncia del grupo disuelto desde 2024 y que "no hay ninguna continuidad legal" de ID en el grupo de los Patriotas, por lo que esta última marca "no está implicada en las investigaciones en marcha".