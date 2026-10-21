Puerto Rico presenta a 30 deportistas que irán a los Olímpicos de la Juventud en Dakar

Guardar

San Juan, 21 oct (EFE).- El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) presentó este miércoles la delegación de 30 deportistas de once disciplinas que representará al archipiélago en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se celebrarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal.

"Cuando hablamos de los Juegos Olímpicos de la Juventud, hablamos de oportunidades, de sueños y del futuro de nuestro deporte. Estos jóvenes representan una nueva generación que ha demostrado disciplina, compromiso y un enorme deseo de llevar el nombre de Puerto Rico a lo más alto", dijo en un comunicado Sara Rosario Vélez, presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Copur afirmó que busca destacar a los jóvenes que comienzan a escribir nuevos capítulos en sus respectivas carreras deportivas, reconociendo sus esfuerzos, trayectorias y aspiraciones dentro del Movimiento Olímpico.

La delegación puertorriqueña tendrá como abanderados a Esmeralda Butler, de skateboarding, y Steven Moreno, de tenis de mesa, quienes portarán la bandera monoestrellada durante la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Butler llega a esta cita olímpica luego de conquistar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde obtuvo una puntuación de 150.76 para subir a lo más alto del podio.

Por su parte, Moreno conquistó tres medallas en Santo Domingo 2026 y cuenta con la experiencia de haber sido abanderado de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

La elección de ambos deportistas reconoce sus trayectorias y les brinda la oportunidad de representar a sus compañeros de delegación en un momento especial para el Movimiento Olímpico puertorriqueño.

"Queremos que compitan con orgullo, que disfruten cada momento y que regresen con experiencias que los ayuden a seguir creciendo. Esta es nuestra Generación Dakar y estamos profundamente orgullosos de todos ellos", expresó Vélez.

La Ceremonia de Abanderamiento de la Delegación de Puerto Rico se celebrará este miércoles a las 18.00 hora local (22.00 GMT) en la Casa Olímpica, en San Juan.

La presentación de esta delegación se realizó mediante una transmisión especial de 'Conexión Olímpica PUR: Generación Dakar', a través de las redes sociales del Copur, donde se dieron a conocer los integrantes de la delegación que participará en esta edición del evento olímpico juvenil.

PUBLICIDAD

La llama olímpica comenzó a mediados de septiembre su recorrido por 14 regiones de Senegal desde Dakar, la capital senegalesa, que albergará la IV edición de los Juegos de la Juventud del 31 de octubre al 13 de noviembre, el primer evento olímpico en la historia de África. EFE