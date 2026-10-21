(Crónica) El Levante castiga al Athletic en el Ciutat

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El Levante se ha impuesto este miércoles al Athletic Club en el Ciutat de Valencia (3-1), en el encuentro aplazado de la sexta jornada de LaLiga EA Sports, en un partido en el que los granotas aprovecharon dos minutos antes del ecuador de la primera mitad para tomar ventaja con un doblete de Brugué y en el que los rojiblancos, que recortaron distancias en la segunda mitad con un gol de Alex Berenguer, acabaron con un jugador menos por la expulsión de Aymeric Laporte.

El Levante firmó su segundo triunfo de la temporada a costa de un Athletic Club que empieza a perder comba con los puestos de cabeza y a acercarse a la zona baja de la clasificación. Un doblete de Brugué en la primera mitad y un otro en la recta final del duelo de Etta Eyong fueron suficientes para doblegar a los de Edin Terzic, que recortaron distancias por mediación de un penalti materializado por Berenguer.

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El arranque de partido tuvo claro protagonismo de los rojiblancos, que dominaron la posesión y tuvieron en un remate desde la frontal de Álex Berenguer el primer tanto, pero Ryan lo evitó con una estética parada a mano cambiada. Sin embargo, con el paso de los minutos, el Levante comenzaba a desplegarse sobre campo rival con más asiduidad.

Y en una jugada por banda derecha, en la que Toljan llegó a línea de fondo, encontraría el gol. La zaga del Athletic no se empleó con contundencia, y tras varios rebotes el balón cayó a los pies de Brugué, que batió a Unai Simón con un potente remate raso. Sería el primero de los dos goles que marcaría el delantero granota en apenas dos minutos de partido.

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Y es que, en la propia jugada de saque de centro, Jauregizar perdió un balón en la construcción propiciando la contra del Levante. Una acción comandada y finalizada por Thiago, al que respondió con un paradón Unai Simón, pero Brugué se adelantó a Yuri en el rechace para hacer doblar la ventaja levantinista. 2-0 con el que llegaban los de Luis Castro al ecuador de la primera mitad y con el que se marcharían al descanso.

Tras el paso por vestuarios, Terzic quiso dinamizar a su equipo con las entradas de Iñaki Williams y Peio Canales en lugar de Jauregizar y Johaneko. Y el Athletic recuperó la versión de los primeros minutos de partido, establecido en campo rival aunque sin grandes ocasiones. Y su insistencia tendría premio en forma de penalti. Olasagasti llegó tarde a un remate de Maroan y golpeó al delantero marroquí, y Quintero López, tras una revisión en el VAR que se demoró casi cinco minutos pitó la pena máxima. Y Berenguer fue el encargado de convertir el 2-1.

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Recortaba distancia el Athletic con aun más de 25 minutos por delante. Pero los rojiblancos sufrirían otro golpe en el 73' en forma de expulsión de Aymeric Laporte. El central rojiblanco derribó a Requena siendo el último defensor del Athletic y el colegiado no tuvo duda en sacar la roja. Pero la inferioridad numérica no hizo que los leones le perdieran la cara al partido, siguiendo embotellando al Levante.

La entrada de Nico Williams en los últimos 10 minutos dio desborde por banda izquierda, y tanto el internacional español como Yuri tuvieron el empate. Pero la sentencia definitiva al partido llegaría en el descuento. En el séptimo de los nueve minutos que se añadieron, Etta Eyong aprovechó, como en el segundo, un rechace de Unai Simón para hacer el tercero y certificar la victoria del Levante

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