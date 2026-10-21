Bulgaria no contribuirá a la compra de armas para Ucrania con fondos europeos

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Varna (Bulgaria), 21 oct (EFE).- Las contribuciones de Bulgaria al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP) no podrán usarse para financiar la compra de armas para Ucrania, según decidió este jueves el Gobierno del país balcánico.

"El Consejo de Ministros adoptó una decisión por la que aprueba la posición de Bulgaria sobre la 'abstención constructiva' respecto a las medidas adoptadas en el marco del FEAP para prestar apoyo a Ucrania en la financiación de la compra de nuevas armas letales", informó el Ejecutivo búlgaro en un comunicado.

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La nota recuerda en este contexto que "el marco jurídico vigente del mecanismo europeo prevé la posibilidad de que un Estado miembro ejerza su derecho de abstención constructiva (...) al no apoyar una decisión concreta en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común, sin que ello implique el bloqueo de su adopción".

Sofía insistirá en que su contribución financiera al citado fondo se destine prioritariamente a reparar los daños causados por ataques rusos en zonas de Ucrania donde reside la minoría búlgara, añade el texto.

Creado en 2021, el FEAP es un instrumento extrapresupuestario de la Unión Europea que financia iniciativas en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común.

Según medios locales, la contribución de Bulgaria a este mecanismo se sitúa este año en poco más de 9 millones de euros. No obstante, la prensa local destaca que no existe un desglose que permita determinar el destino exacto de dicha aportación.

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El Gobierno encabezado por el prorruso Rumen Radev anunció el pasado junio la suspensión de las entregas a Kiev de armas y municiones del ejército búlgaro, aunque sin impedir que la industria de defensa nacional continúe vendiéndole armamento. EFE