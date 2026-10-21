Venezuela registra unas mil protestas en septiembre, casi la mitad por apagones, dice ONG

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Caracas, 21 oct (EFE).- La ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 1.101 protestas durante septiembre de 2026, de las cuales 531 fueron contra cortes y problemas relacionados con el servicio eléctrico, según un boletín difundido este miércoles.

"Los cortes prolongados y las fluctuaciones de voltaje afectaron las actividades productivas, operatividad del sistema de agua potable, la conservación de alimentos y medicamentos, el funcionamiento de equipos domésticos", detalló la organización.

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Venezuela afronta una crisis eléctrica desde hace más de una década, pero en el último año los apagones se han incrementado. La oposición y expertos aseguran que se debe a la corrupción y la falta de mantenimiento, aunque el Gobierno asegura que el problema es por las sanciones, el fenómeno climático El Niño y supuestos sabotajes.

El OVCS indicó que el total de septiembre de 2026 equivale a 37 protestas diarias en promedio y que la cifra total representa un aumento de 489 % en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando registró 187 manifestaciones.

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Otro de los motivos de las protestas del pasado septiembre fue por reclamos laborales y pensiones dignas en Venezuela, donde el salario mínimo es de centavos de dólar al mes, según el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que actualmente suman 240 dólares, depositados en bolívares a la tasa del BCV.

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Gremios de maestros, líderes sindicalistas y organizaciones no gubernamentales realizan constantes protestas y llamados para exigir que el Estado aumente el salario mínimo, que sirve de base para estipular sueldos en el sector público.

Una familia en Venezuela de cinco personas necesitó en septiembre 761,35 dólares solo para gastos de alimentación, un aumento del 0,79 % con respecto a agosto, cuando el costo de la canasta fue de 755,36 dólares, según cálculos difundidos este miércoles por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros. EFE

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