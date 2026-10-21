Tom Cruise recibirá el premio a la trayectoria profesional AFI en 2027

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Los Ángeles (EE.UU.), 21 oct (EFE).- Tom Cruise recibirá el 52ª premio AFI a la trayectoria profesional, que otorga el Instituto Americano de Cine, en un homenaje que tendrá lugar el 24 de abril de 2027 en Los Ángeles.

El premio es considerado el "máximo galardón para una carrera en el cine" por la institución y se entregará en el Teatro Dolby, el mismo recinto en el que se celebran los Óscar, en el corazón de Hollywood.

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"Tom Cruise es un ícono mundial... Como actor y productor, demuestra un compromiso extraordinario en todo lo que hace. Lo que más admiro es su profunda fe en el cine y su capacidad para unir a las personas", declaró Kathleen Kennedy, presidenta del Consejo Directivo del AFI.

"Esa pasión lo ha convertido en un embajador excepcional del cine estadounidense en todo el mundo. Es un honor para el AFI otorgarle el 52ª Premio AFI a la Trayectoria", añadió.

Con este reconocimiento, el actor de 'Magnolia' se une a un selecto grupo de personas que han sido elegidas para recibir este distinguido honor del que también destacan actores como Al Pacino, Robert De Niro o Jane Fonda, o directores como Francis Ford Coppola o Alfred Hitchcock.

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Cruise es considerado un ícono de la cultura global por haber interpretado algunos de los personajes más memorables de la historia del cine.

Ha protagonizado películas taquilleras como 'Top Gun', 'Mission Impossible' o 'Interview with the Vampire', pero también ha sido aclamado por la crítica con películas como 'Born in 4th of July', 'Jerry Maguire' o 'Magnolia' que le valieron nominaciones de la Academia de Hollywood.

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Además, el actor de 64 años recibió un Óscar honorífico en 2025, durante la ceremonia de los Governors Awards.

Este año Cruise protagonizó 'Digger', una película de Alejandro González Iñárritu en la que se transformó físicamente para dar vida aun empresario petrolero responsable de una catástrofe mundial.

Aunque la cinta se ha convertido en uno de los mayores fracasos financieros de Hollywood, la actuación de Cruise ha sido celebrada por la crítica y considerada la interpretación más arriesgada de su las últimas décadas. EFE