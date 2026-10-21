Panamá apuesta por la velocidad y la ejecución táctica para llegar al Mundial sub-18

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Ciudad de Panamá, 21 oct (EFE).- Panamá apuesta por la velocidad en las bases y el libreto táctico para compensar su falta de poder ofensivo en el Campeonato Panamericano sub-18 de béisbol que se disputará del 22 al 29 de octubre en República Dominicana y otorgará cuatro plazas para el Mundial de China en 2027.

El entrenador Rodrigo Merón explicó a EFE que el equipo está preparado para fabricar carreras mediante el juego dinámico, con la intención de aprovechar desde temprano las oportunidades que se presenten en partidos de siete entradas.

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"Vamos a tratar de tocar, vamos a correr desde temprano en el juego", dijo el técnico, que también espera reforzar la producción ofensiva con la incorporación de varios jugadores.

Entre ellos, David Méndez y Winston Alonso, peloteros de padres panameños nacidos en Estados Unidos, además de Renso Tenas, vinculado a la organización de los Reales de Kansas City, y Yadiel Fuentes, de los Mets de Nueva York.

"Nuestro proyecto inició desde que comenzó el campeonato nacional sub-23 y el objetivo es buscar la clasificación para el Mundial de 2027", afirmó Merón.

La selección de Panamá fue emparejada en el grupo C, que, al retirarse Colombia, se completará con Puerto Rico y Canadá en un torneo que reunirá a 11 selecciones de América: Estados Unidos, Brasil, Curazao y República Dominicana el grupo A, mientras que Venezuela, México, Cuba y Nicaragua conforman el B.

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Todos los partidos se jugarán en el municipio de Boca Chica en las instalaciones de la IPL Academy, divididos en tres grupos, solamente los dos primeros de cada grupo avanzarán a la Super Ronda, los restantes a la Ronda de Colocación.

El lanzador César Berrío confía en que la preparación del equipo, que acumula más de 40 días de trabajo en la Academia Mariano Rivera, permita alcanzar el objetivo.

"Sé que será un torneo difícil, pero yo y mi equipo trataremos de traer esa clasificación al Mundial", manifestó.

Más allá del cupo para el Mundial, los jugadores también afrontan el campeonato como una vitrina para mostrar sus condiciones y acercarse al béisbol profesional.

"Vamos allá con el objetivo de clasificarnos y también de poder mostrarnos, que alguien nos vea y poder conseguir ese objetivo personal, que es llegar al béisbol profesional", expresó el jugador del cuadro interior Lucas López.

El pelotero también destacó la motivación de representar a Panamá en un momento difícil para el país tras el terremoto que afectó varias provincias.

"Estamos más unidos que nunca y vamos a darle con todo, traer esa clasificación y darle esa alegría al país", reafirmó.

Panamá y Estados Unidos aspiran a clasificarse por cuarta edición consecutiva para el Mundial sub-18, en el que buscarán competir entre las mejores selecciones juveniles del mundo.

Para el mundial 2025 asistieron Cuba, Puerto Rico y el anfitrión del Panamericano pasado, Panamá. Además del campeón de ese torneo, Estados Unidos.

La selección panameña, que aterrizó en tierras dominicanas el pasado martes, llega con el antecedente de haber disputado las finales de los campeonatos panamericanos de 2022 y 2024, en ambas ocasiones con derrota ante Estados Unidos. En 2018 también terminó como subcampeona y en 2016 ocupó el quinto puesto.

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Por Rogelio Adonican Osorio