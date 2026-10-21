Agencias

Kospi surcoreano sube casi un 3,5 % en la apertura, pese a dudas sobre el sector de la IA

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Seúl, 21 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, repuntaba casi un 3,5 % en la apertura de este miércoles, antes de la publicación de los resultados trimestrales de varias tecnológicas de Estados Unidos, incluida Meta Platforms, en medio de la incertidumbre por el sector de la inteligencia artificial (IA).

Poco antes de la primera media hora de operaciones, el indicador crecía el 3,48 %, o 193,42 puntos, hasta los 5.746,16 enteros. El indicador se había desplomado casi un 4 % en la sesión previa.

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El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subía el 2,68 %, o 20,97 puntos, hasta las 802,94 unidades. EFE

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