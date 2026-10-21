La filial brasileña de Iberdrola reduce su beneficio un 5 % hasta septiembre

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São Paulo, 20 oct (EFE).- Neoenergia, filial brasileña del grupo español Iberdrola, obtuvo un beneficio neto atribuido a sus controladores de 3.361 millones de reales (670 millones de dólares/ 595 millones de euros) entre enero y septiembre de este año, un 5 % menos respecto al mismo periodo de 2025, según informó este martes.

La compañía afirmó que su margen bruto en los nueve primeros meses de 2026 creció, pero este se vio parcialmente impactado por "la menor generación eólica" y el menor rendimiento del negocio hidroeléctrico.

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No obstante, la eléctrica brasileña aumentó un 27 % sus ganancias en el tercer trimestre pasado en comparación con los mismos meses de 2025, hasta los 1.177 millones de reales (234 millones de dólares al cambio de hoy).

El resultado trimestral fue impulsado por la expansión del segmento de distribución y por los nuevos activos de transmisión, según remarcó en una nota.

En septiembre de 2026, Neoenergia concluyó la negociación de activos de transmisión con GIC, el fondo soberano de Singapur, lo que permitió la entrada de 1.700 millones de reales (340 millones de dólares) en caja.

El Ebitda (resultado bruto de explotación) hasta septiembre fue de 11.227 millones de reales (2.230 millones de dólares), un 9 % más en la comparación interanual.

Solo en el tercer trimestre de este año el Ebitda avanzó un 6 %.

Por otro lado, los gastos operacionales de la empresa subieron un 5 % en el periodo enero-septiembre y un 6 % solo en el tercer trimestre.

La energía inyectada, incluida la generación distribuida, registró un alza del 3,9 % entre enero y septiembre pasados, con un total de 68.882 GWh.

En lo que va de año, las inversiones cayeron un 19 % frente a los mismos meses de 2025, hasta situarse en los 6.172 millones de reales (1.230 millones de dólares).

Con todo, el CEO de Neoenergia, Eduardo Capelastegui, aseguró en la nota que seguirán realizando "inversiones robustas" que preparen a la compañía "para los desafíos de la expansión de las redes y la electrificación de la economía".

La deuda neta consolidada cerró septiembre pasado en 52.227 millones de reales (unos 10.400 millones de dólares), lo que supone un 7 % más frente a diciembre de 2025.

Neoenergia es una de las mayores eléctricas de Brasil y está presente en 19 de los 27 estados del país, actuando en las áreas de generación, transmisión, distribución y comercialización. EFE