El Gobierno dominicano ordena paralizar 24 empresas chinas por "peligro" para trabajadores

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Santo Domingo, 20 oct (EFE).- El Ministerio de Trabajo de la República Dominicana ordenó paralizar las operaciones de veinticuatro empresas de capital chino en el país, al considerar que representan un "peligro inminente" para la seguridad e integridad de los trabajadores, informó el organismo este martes.

Las órdenes se ejecutaron en los últimos ocho días e incluyeron la inspección de 101 establecimientos cuyos propietarios son ciudadanos chinos, aseguró el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, en redes sociales, sin precisar los sectores a los que pertenecen.

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El alto funcionario puntualizó que las inspecciones realizadas en la provincias de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Higüey y el Distrito Nacional permitieron identificar incumplimientos relacionados con derechos laborales, descanso semanal, pago de bonificaciones y horas extraordinarias, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Olivares precisó que uno de los hallazgos que causa "mayor preocupación" es que 91 de las empresas inspeccionadas desvinculaban a trabajadores antes de cumplir tres meses de labores, con lo que impedían que acumularan derechos relacionados con vacaciones y prestaciones laborales.

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El ministro también señaló que 53 empresas no otorgaban el descanso semanal a sus empleados y que 37 no pagaban las horas extraordinarias, entre otras irregularidades.

De igual manera, se determinó que 33 empresas incumplían las disposiciones del Código de Trabajo sobre proporción de trabajadores dominicanos y extranjeros en las empresas, que exige que al menos el 80 % sean nacionales. EFE