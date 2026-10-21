La brasileña Anna Bella Geiger gana el Premio Velázquez de las Artes Plásticas 2026

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Madrid, 21 oct (EFE).- El Ministerio de Cultura español concedió este miércoles el Premio Velázquez de las Artes Plásticas 2026 a la brasileña Anna Bella Geiger por su "actitud de experimentación permanente" y "compromiso pedagógico" en sus setenta años de trayectoria.

Nacida en Rio de Janeiro (1933), su obra abarca el grabado, la pintura, la fotografía, el vídeo, la instalación y el libro de artista.

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El jurado del galardón, dotado con 100.000 euros, destaca su "actitud de experimentación permanente, que le ha llevado a trabajar desde múltiples disciplinas y lenguajes, así como un compromiso pedagógico que ha generado un impacto fundamental en distintas generaciones".

Considera que "durante sus setenta años de trayectoria ha cuestionado y sigue cuestionando los modos convencionales de validación artística".

También "se reconoce su insistencia en abordar la práctica artística como herramienta para pensar la historia y el presente", explicó el Ministerio de Cultura en un comunicado.

El premio distinguió en su pasada edición a la nicaragüense Patricia Belli, y en ocasiones anteriores al español Francesc Torres, la española Marisa González, la argentina Elda Cerrato, la cubana Tania Bruguera y la pintora Soledad Sevilla, entre otros.

Anna Bella Geiger, licenciada en Lenguas Anglo-Germánicas por la Facultad Nacional de Filosofía de Río de Janeiro, se formó entre 1949 y 1953 en el taller de Fayga Ostrower y posteriormente amplió estudios de Arte y Sociología con Hannah Levy-Deinhard en la New School for Social Research de Nueva York.

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Sus obras forman parte de las colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, la Tate Modern y el Victoria and Albert Museum de Londres y el MoMA de Nueva York. EFE