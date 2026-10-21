Agencias

Kremlin dice que China ya comenzó preparativos de reunión entre Putin, Trump y Xi

Guardar

Moscú, 21 oct (EFE).- China ya ha empezado los preparativos para la reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y los líderes de EE.UU., Donald Trump, y de China, Xi Jinping, en noviembre en el marco de la cumbre de la APEC en el gigante asiático, informó hoy el Kremlin.

"Nuestros amigos chinos, anfitriones de la cumbre de la APEC, ya la están preparando. Y si las circunstancias son favorables, sin duda, incluirán esta reunión en el programa de eventos de Shenzhen", donde se celebrará la cumbre el 18 y 19 de noviembre, dijo el asesor del Kremlin para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, en rueda de prensa telefónica. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El proyecto del CNIC que investiga nuevas terapias en aterosclerosis recibe cerca de un millón de Fundación "la Caixa"

Infobae

Putin acepta reanudar en noviembre las negociaciones con Ucrania y mediación de EE.UU.

Infobae

Alcanzados dos petroleros por proyectiles de origen desconocido en el golfo Pérsico

Alcanzados dos petroleros por proyectiles de origen desconocido en el golfo Pérsico

Rubio visita la refinería india de Jamnagar, capaz de refinar el crudo pesado venezolano

Infobae

Ultras del Feyenoord provocan incidentes en el centro de Sevilla antes del partido contra el Betis

Ultras del Feyenoord provocan incidentes en el centro de Sevilla antes del partido contra el Betis