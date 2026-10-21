Israel ve provocación que Lander y 80 activistas fueran a recoger aceituna en Cisjordania

Guardar

Jerusalén, 21 oct (EFE).- El Ejército israelí ve como una provocación que el candidato demócrata al Congreso estadounidense Brad Lander y 80 activistas fueran este miércoles a recoger aceituna a Cisjordania junto a palestinos, en una actividad que calificó de no coordinada con las fuerzas israelíes, lo que según dijo llevó a la detención del grupo.

"Las fuerzas de seguridad consideran que la llegada de decenas de activistas constituye un acto destinado únicamente a provocar, lo cual entorpece el proceso de cosecha", dijo en un comunicado distribuido a la prensa un oficial militar.

PUBLICIDAD

En otro comunicado, el Ejército indicó que el grupo de rabinos y activistas llegaron a la zona donde fueron del suroeste de Belén "sin la debida coordinación".

"La recolección en esta área requiere presentar una solicitud ante las autoridades pertinentes antes del inicio de la temporada de cosecha. Dicha coordinación es necesaria para garantizar la seguridad de la zona y mantener el orden público", afirma en la nota.

PUBLICIDAD

El oficial militar añadió que Lander fue puesto en libertad una vez que el asunto fue notificado a las autoridades.

Lander denunció haber sido detenido por el Ejército israelí mientras estaba con un grupo recolectando aceitunas en Cisjordania, donde los ataques de colonos israelíes a palestinos, periodistas, diplomáticos y activistas se han recrudecido en las últimas semanas.

Y en un comunicado, la organización de derechos humanos judía estadounidense Truah informó de que alrededor de 80 personas fueron detenidas junto a Lander mientras participaban en la iniciativa Proteger la Cosecha, entre ellos la rabina Jill Jacobs, directora de la organización, y otros once rabinos estadounidenses afiliados a ella.

PUBLICIDAD

Se desconoce si estas personas fueron puestas en libertad.

"La parcela en cuestión solo requiere un número reducido de personas para la recolección", indicó el oficial militar para alegar que considera el acto una provocación.

Es habitual que activistas, diplomáticos y otros extranjeros acudan a recolectar aceituna junto a las familias palestinas expuestas a la violencia de los colonos israelíes, que tratan de impedírselo mediante la violencia, recrudecida desde que llegó al poder en 2022 Benjamín Netanyahu con el gobierno más de extrema derecha de la historia de Israel.

PUBLICIDAD

La ONG Amnistía Internacional denunció este martes que la cosecha de la aceituna, de la que viven miles de familias palestinas, se ha convertido en "una temporada de horror" entre los ataques de colonos, que agreden, queman olivos y roban las cosechas, y las restricciones del Ejército israelí para acceder a los campos.

El pasado viernes, decenas de colonos encapuchados atacaron a pedradas a agricultores cerca de Abu Falah, al noreste de Ramala (centro de Cisjordania), y dieron una paliza a la fotógrafa Heidi Levine, que cubría informativamente la cosecha para The Washington Post y acabó en el hospital.

PUBLICIDAD

La Policía israelí detuvo a diez sospechosos por esa agresión, que se repitió al día siguiente en la cercana Taybeh, donde otro grupo de colonos atacó a una delegación de diplomáticos belgas, franceses y polacos. EFE