Cientos de estudiantes protestan contra discurso de Milei en universidad pública madrileña

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(Actualiza con más información de las protestas)

Madrid, 21 oct (EFE).- Centenares de estudiantes se concentraron este miércoles en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid para protestar contra la visita del presidente argentino, Javier Milei, quien este miércoles participó en un foro universitario durante su visita a la capital española.

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Con cacerolas, silbatos, banderas rojas y palestinas y pancartas con mensajes como 'Milei y Ayuso fuera de la universidad', en alusión al mandatario argentino y a la presidenta de la región madrileña, los manifestantes esperaban al presidente argentino, que llegó a la universidad pública escoltado por varios coches de seguridad con las ventanas tintadas.

La Plataforma URJC por la Pública reclamó la cancelación de la invitación a Milei, al considerar que su presencia contradice los valores de la universidad pública.

"Presentar como aval académico lo que ya está produciendo estos efectos en la sociedad argentina no es debatir una teoría, es hacer propaganda con el respaldo de la universidad", denunció a varios medios Sara Pazos García, estudiante de doctorado de Ciencias de la Salud y portavoz de la plataforma.

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Pazos también criticó que el Rectorado no haya respondido a su comunicado de rechazo.

Por su parte, Alejandro, portavoz de la Organización Estudiantil Socialista (OES), criticó en declaraciones a EFE el modelo universitario que, a su juicio, representan Milei y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Representan el mismo modelo de universidad, que es la desfinanciación de la universidad pública para expulsar a la clase trabajadora de ella", afirmó.

La concentración se desarrolló bajo un amplio dispositivo de seguridad, con decenas de agentes antidisturbios frente a la biblioteca universitaria y seis furgones en la calle principal del campus, mientras los manifestantes gritaban "Fuera policía de la universidad".

Juan, de la organización estudiantil Contracorriente, defendió que la protesta también pretende mostrar solidaridad con los estudiantes argentinos, que sufren las políticas de Milei en su piel, y vinculó la movilización con las huelgas educativas previstas para los días 4 y 5.

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"No se puede tolerar que sigan utilizando la universidad de escaparate de las peores ideologías posibles", subrayó.

Rita Álvarez, manifestante, criticó por su parte que se invite a Milei mientras se deterioran las universidades madrileñas: "Invitan a personajes como Milei, que están destrozando su país, para enseñarnos a nosotros cómo seguir desmantelando lo público y fomentar lo privado", recalcó.

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Durante la protesta, los manifestantes colgaron en un edificio correspondiente al Aulario una pancarta con el mensaje 'Fuera reaccionarios de la universidad' y las imágenes de Milei y Ayuso con las caras tachadas.

La pancarta permaneció colgada unos cinco minutos, antes de que un estudiante desde dentro de una de las ventanas del edificio la retirara, tras lo que los manifestantes volvieron a colocarla.

La protesta continuó dentro del edificio principal de la universidad, donde se metieron centenares de manifestantes y continuaron gritando consignas como "Fuera fascistas de nuestros campus" o "No pasarán". Además, una manifestante portaba una pancarta con el texto "Milei, das asco" escrito.

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A la espera de la llegada del presidente argentino en la puerta principal de la universidad, un grupo de personas coreó al unísono "Milei, fascista, estás en nuestra lista" y "Milei, rata, muérete", frente a un cordón policial que detuvo con violencia a algunos manifestantes que itentaron acercarse al campus universitario.

En torno a las 14:30 hora local (12:30 GMT), el dispositivo de escoltas en coches con lunas tintadas salió del aparcamiento universitario mientras decenas de estudiantes corrían a su encuentro al grito de "Fuera fascistas de la universidad". EFE

(foto) (vídeo)