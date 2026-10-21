Agencias

Un avión militar ruso se estrella en Kaliningrado durante un vuelo de entrenamiento

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Las autoridades de Rusia han informado este miércoles de que un avión militar Su-30 se ha estrellado en el exclave ruso de Kaliningrado mientras participaba en una serie de vuelos de entrenamiento.

El Ministerio de Defensa ruso, que ha confirmado en un comunicado que se ha perdido la aeronave, ha explicado que los pilotos han conseguido eyectarse a tiempo, por lo que han sobrevivido al siniestro.

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De momento se desconocen las causas del siniestro, que ha tenido lugar en una zona deshabitada. La aeronave --un biplaza que comenzó a desarrollarse durante la Unión Soviética-- no contaba con munición.

Los países bálticos y Polonia han denunciado en repetidas ocasiones violaciones de su espacio aéreo por parte de aviones rusos, si bien las autoridades de Rusia sostienen que estos vuelos responden únicamente a ejercicios de entrenamiento rutinarios.

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EuropaPress

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