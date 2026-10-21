Estatua de Solzhenitsin pasea por Vladivostok tras ser desmantelada y devuelta a su lugar

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Moscú, 21 oct (EFE).- El monumento al escritor soviético Alexandr Solzhenitsin, conocido por su obra 'Archipiélago Gulag', dio un misterioso paseo por la ciudad de Vladivostok, al ser trasladado ayer, martes, y devuelto hoy, en apenas 24 horas, a su lugar habitual, el malecón Korabelni.

La desaparición súbita del monumento al premio nobel de Literatura de 1970, inicialmente emplazado frente al complejo memorial de la Flota del Pacífico en la bahía Zolotoi Rog, junto al puerto de Vladivostok, tuvo lugar la víspera.

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Según las autoridades locales, el monumento fue trasladado a la plaza Vera y Nadezhda (Fe y Esperanza) de la misma ciudad, pero "en el proceso de instalación se estableció que el tamaño de la escultura no compagina con las características del espacio, ya que sobrecarga visualmente esta zona recreativa".

Además, la Administración de Vladivostok recibió numerosas quejas de los residentes locales, que señalaron que "el monumento limitará la visibilidad y dificultará el uso del sitio".

"Teniendo en cuenta las peticiones de los ciudadanos y las inspecciones 'in situ', se ha decidido trasladar temporalmente el monumento al malecón Korabelni", informó este miércoles la Alcaldía, según la cual, se llevaría a cabo una remodelación de la plaza Vera y Nadezhda para emplazar definitivamente el monumento al disidente soviético.

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La escultura, creada por el artista ruso Piotr Chegodáev, fue desvelada en Vladivostok en 2015, generando desde el principio debates sobre la pertinencia de que este monumento estuviese emplazado en el malecón, ya que el escritor llegó a la ciudad a bordo de un avión y no de un barco.

En vida, Solzhenitsin solo visitó Vladivostok una vez, cuando regresó a Rusia en mayo de 1994 de su exilio en Estados Unidos. EFE

(foto)