Agricultores chilenos estiman pérdidas de 800 millones de dólares por aranceles de EEUU

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Santiago de Chile, 21 oct (EFE).- El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura de Chile (SNA), Antonio Walker, advirtió este miércoles que los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos chilenos podrían representar pérdidas de hasta 800 millones de dólares para el sector agrícola y ganadero durante los próximos cuatro años.

"Nos preocupa la situación arancelaria con Estados Unidos, que afecta a nuestras carnes de aves, cítricos, uvas y otros productos. Estos aranceles costarán a nuestros agricultores 800 millones de dólares en los próximos cuatro años", alertó Walker durante la inauguración el Encuentro Nacional del Agro 2026.

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A finales de julio, la Casa Blanca anunció un nuevo arancel de entre el 10 % y el 12,5 % para importaciones procedentes de 60 economías que representan el 99 % de sus adquisiciones, entre ellas Chile, y aseguró que la medida se tomó debido a los "esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso" que supuestamente hacen esos países.

El cobre, la principal exportación chilena hacia Estados Unidos, quedó eximida del gravamen, mientras que el Gobierno del ultraconservador José Antonio Kast, aliado del presidente Donald Trump, busca que se deje por fuera productos como vinos, frutas secas y congeladas, salmones, entre otros.

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"Sabemos que difícilmente recuperaremos el arancel cero", apuntó Walker, aunque también valoró las gestiones del Ejecutivo en las negociaciones para reducir los aranceles producto por producto.

El presidente de la SNA enfatizó además en la necesidad de ampliar los destinos de las exportaciones y explorar mercados que pueden dar acceso a millones de consumidores como India, China, el Sudeste Asiático, Medio Oriente o el norte de África.

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"Debemos continuar diversificando nuestros destinos", añadió.

A inicios de este mes, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, reconoció que no se logrará eximir a todos los productos del arancel y que actualmente el 53 % de los envíos chilenos al país norteamericano no tienen ningún gravamen, debido al tratado de libre comercio (TLC) que rige entre ambos países desde 2003.

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"No vamos a llegar a que el 100 % de nuestros productos ingresen con arancel del 0 %, porque la política comercial de Estados Unidos cambió. En este nuevo escenario tenemos que saber cuáles son los límites de la negociación", admitió Estévez.

Durante 2025, el total de exportaciones chilenas al país norteamericano sumaron 17.741 millones de dólares, de los cuales 9.412 millones correspondieron a productos mineros, según cifras oficiales. EFE