Zelenski asegura que la alerta temprana ante ataques rusos basada en inteligencia de EEUU funciona de nuevo

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este martes que el sistema de alerta temprana ante ataques rusos basado en información de inteligencia de Estados Unidos ha vuelto a funcionar, tras denunciar en la víspera fallas en el flujo de avisos y horas después de mantener una conversación telefónica con el secretario de Estado, Marco Rubio, quien había negado corte alguno.

"Ahora funciona, es genial", ha afirmado Zelenski en alusión al sistema de alerta temprana, durante una rueda de prensa conjunta en Oslo con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

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El mandatario ucraniano ha remarcado este flujo de avisos como "muy importante" para la población ucraniana porque permite "oír cuando se acerca un (misil) balístico". "Por eso, estamos agradecidos a la parte estadounidense", ha agregado.

Zelenski ha aludido en concreto a su reciente llamada con Marco Rubio, de quien ha puesto en valor "su disposición a ayudar y sus esfuerzos por encontrar soluciones a todos los problemas a los que nos enfrentamos". Precisamente, el presidente de Ucrania aseguró en la mañana de este martes haber mantenido una conversación "sustancial" y "constructiva" con el secretario de Estado estadounidense en el que, entre otros asuntos, abordaron los problemas relacionados con la alerta temprana.

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Así las cosas, Rubio ha enfatizado en que no se ha producido un corte en el intercambio de información de Inteligencia: "El presidente dejó muy claro que no ha ordenado ningún cambio de ese tipo. Así que nada de eso ha cambiado, absolutamente nada", ha subrayado.