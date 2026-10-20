México afirma que el narcotráfico no se discute en la negociación comercial con EE.UU.

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Ciudad de México, 20 oct (EFE).- El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, aseguró este martes que, a pesar de los constantes señalamientos del presidente estadounidense, Donald Trump, respecto al problema del narcotráfico en México, este tema no se discute ni ha afectado, hasta ahora, la mesa de negociación del Tratado de Comercio de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Además, el secretario señaló que ese asunto "está en otra mesa, le toca a otras áreas", en declaraciones a periodistas, tras una reunión ante la Junta de Coordinación Política y las comisiones de Economía y de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC del Senado mexicano.

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"Más o menos llevamos como unas 115 reuniones, y en las 115 reuniones hasta el día de hoy, me refiero a de Comercio, Tratado 232, nunca me han planteado ese tema (narcotráfico) porque está en otra mesa. Lo que es comercio e inversión es lo que nosotros estamos viendo", dijo Ebrard a medios.

El alto funcionario dijo que eso "es lógico por una razón, porque la relación de México con Estados Unidos es tan larga, tan amplia, que no podrías tener un avance de ninguna especie, ni le conviene a ninguno de los dos países de estar mezclando todos los temas".

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"Traemos tema ambiental, tema de agua, tema de migración, no todo es problema, hay unas que sí es problema y otras que no. Es la relación más compleja en el mundo, no creo que haya dos países que tengan tantos temas al mismo tiempo. Entonces, hasta el día de hoy, no (hemos tocado ese tema)", agregó el jefe de cartera.

En este sentido, Ebrard, quien anteriormente fue canciller mexicano, subrayó que el T-MEC tiene una agenda específica en temas de comercio, inversión, energía y condiciones laborales, entre otros. EFE

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