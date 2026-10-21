María Corina Machado reitera el llamado a protestar para exigir la fecha de presidenciales

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Caracas, 20 oct (EFE).- La líder opositora venezolana y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, reiteró este martes el llamamiento ya hecho por su partido, Vente Venezuela (VV), a protestar el próximo jueves en las calles para exigir que se fije la fecha de las elecciones presidenciales.

"Ve con tus hijos, lleva a tu familia, lleva tu bandera con la cabeza en alto, convencidos de que esto depende cada uno de nosotros, porque Venezuela va a ser libre, que el mundo entero lo vea: 'esto es lo que hay'", dijo Machado en un video -publicado en sus redes sociales- en el que se indica que la protesta se realizará cerca de las 16:00 horas locales (20:00 GMT)

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Al aludir a la frase "esto es lo que hay", la opositora cuestionó la narrativa del conformismo frente a la crisis política venezolana, al sostener que la lucha constante ha permitido abrir paso a cambios políticos.

"Miren donde estamos, pero piensa todas las veces que nos dijeron: 'esto es lo que hay, calátela (aguanta)', (...). ¿Maduro estaría enfrentando la justicia? ¿Estaríamos nuevamente hoy en las calles? Por eso, cuando te digan: 'esto es lo que hay', nosotros contestamos: 'sí, esto es lo que hay, un pueblo decidido a ser libre y que regresa a decirlo frente al mundo este jueves 22 de octubre", indicó Machado.

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En la víspera, Vente Venezuela convocó a una movilización el jueves en Caracas y en todas las ciudades del país para exigir un cronograma electoral y comicios presidenciales para 2027.

El activista político de VV Carlos Fernández indicó -durante una rueda de prensa- que la movilización es también para exigir el retorno de Machado, quien se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre del año pasado y ha intentado regresar al país pero no se lo han permitido, según denunció su equipo de comunicaciones recientemente.

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Desde que el pasado enero el presidente Nicolás Maduro fuera depuesto y capturado por Estados Unidos y su entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumiera el cargo como mandataria encargada, diversos sectores de la sociedad civil han demandado la celebración de nuevas elecciones al argumentar que su interinato se vencía después de seis meses.

Bajo este escenario, Washington impulsó un diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición, cuya tercera ronda se encuentra en desarrollo para avanzar en acuerdos por garantías políticas y civiles de cara a una eventual elección. EFE