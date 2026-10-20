Exportaciones no petroleras de Ecuador alcanzan "récord" entre enero y agosto de 2026

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Quito, 20 oct (EFE).- Las exportaciones no petroleras de Ecuador alcanzaron los 20.151 millones de dólares entre enero y agosto de 2026, un 5,2% más que el mismo periodo del año anterior, lo que el Gobierno del presidente Daniel Noboa catalogó como un "récord", según informó este martes el comunicado del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

En volumen, los envíos al exterior sumaron 9,68 millones de toneladas métricas, un incremento del 6,7 % respecto al mismo periodo en 2025, según los datos del Banco Central de Ecuador (BCE) difundidos por el Ministerio.

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Según, los últimos datos del BCE, el camarón se mantuvo como el principal producto de exportación no petrolera, con ventas por 6.561 millones de dólares, un 18,1 % más que en el mismo período del año anterior, seguido de los productos mineros, con 3.586 millones (+42,3 %), y el banano y plátano, con 3.139 millones (+8,6 %).

Tanto el volumen como el valor de las exportaciones no petroleras registraron sus niveles más altos para el período de enero a agosto dentro de la serie histórica comprendida entre 2017 y 2026.

Entre los productos que registraron un mayor crecimiento destacaron los alimentos para animales, cuyas exportaciones alcanzaron los 87,8 millones de dólares, un 94,2 % más que los primeros ocho meses de 2025.

Perú fue el principal destino de estos productos, con compras por 33,5 millones de dólares, seguido de Estados Unidos, con 23,4 millones, y Panamá, con 14,4 millones.

Otros productos que experimentaron importantes incrementos en el valor de sus exportaciones fueron los extractos y aceites vegetales, con un aumento del 70,4 %; las piñas, con un 32 %; los jugos y conservas de frutas, con un 29,5 %; y el café industrializado, con un 25,7 %. EFE

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