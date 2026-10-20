Ciencias de la vida, motor económico de Costa Rica que urge más educación y competitividad

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San José, 20 oct (EFE).- El sector de ciencias de la vida, que abarca dispositivos médicos y servicios de la industria de la salud, se ha convertido en los últimos años en uno de los grandes motores económicos y exportadores de Costa Rica, pero según expertos el país requiere implementar mejoras educativas, reguladoras y, sobre todo, de competitividad.

Datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) indican que Costa Rica es el mayor exportador per cápita de dispositivos médicos en Latinoamérica, y que en este país tienen operaciones 13 de las 25 empresas más grandes del mundo en este sector.

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"Tenemos plena conciencia de que Costa Rica tiene la calidad, el sector empresarial, el espíritu emprendedor y el posicionamiento, pero tenemos que eliminar barreras que no permiten que el sector evolucione", expresó este martes la gerente general de Procomer, Laura López, durante el evento 'Costa Rica Life Sciences Summit', organizado por la Cámara de Exportadores de Costa Rica y la empresa AstraZeneca.

El sector de dispositivos médicos, que abarca unas 100 empresas, representa el 31 % de las exportaciones totales (bienes y servicios) de Costa Rica y cerca del 50 % si solo se toman en cuenta las exportaciones de bienes, con lo cual se ha convertido en el principal producto de exportación del país centroamericano.

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En 2025, las exportaciones de bienes costarricenses alcanzaron los 22.855 millones de dólares y los dispositivos médicos representaron 10.927 millones de dólares, un 47,8 % del total.

Aunque Costa Rica se mantiene como un actor importante en este sector a nivel mundial por ventajas como su talento humano, su ubicación geográfica, su apertura comercial, su seguridad jurídica y sus proveedores locales, los expertos alertaron de la necesidad de mejores políticas públicas en educación, empleo y competitividad.

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En específico, señalaron la urgencia de que más mujeres se involucren en el mercado laboral y cursen carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemática (STEM, por sus siglas en inglés), además de que se amplíe la cantidad de personal con idioma inglés y en carreras técnicas.

Según proyecciones oficiales, en 2032 Costa Rica tendrá más personas mayores de 65 años que menores de 15, lo que vuelve aún más urgente capacitar adecuadamente a los estudiantes, mientras que solo el 25 % de la oferta de carreras en las universidades públicas está vinculada a las STEM.

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"La ciencia, la innovación y la tecnología necesitan personas preparadas para maximizarlas. Esas personas se forman durante años, con educación, oportunidades y experiencia. Los países que invierten en su gente son los que van a estar mejor preparados", expresó la presidenta de AstraZeneca para Centroamérica y el Caribe, Marcela Fernández.

Datos del estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos indican que en la actualidad solo el 40 % de los adultos entre 25 y 34 años terminó la secundaria e informes internacionales, como las pruebas Pisa, han detectado graves falencias de los estudiantes de secundaria en matemática, ciencia y lectura.

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"Los jóvenes de 15 años tiene una capacidad de comprensión lectora y habilidades matemáticas de niños de 9 años. Antes de hablar de bilingüismo y capacidades técnicas, se necesitan personas con habilidades matemáticas y buena lectura. Necesitamos revitalizar nuestra educación en todos los niveles", declaró el director ejecutivo de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), Carlos Díaz.

Otros retos de Costa Rica para impulsar la industria de ciencias de la vida son los altos costos productivos en energía y cargas sociales, y la lentitud en los trámites, según los participantes en el foro. EFE