Una ministra taiwanesa participará en la reunión de Finanzas de la APEC en Hong Kong

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Taipéi, 19 oct (EFE).- La ministra de Finanzas de Taiwán, Chuang Tsui-yun, participará esta semana en una reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Hong Kong, convirtiéndose en la segunda integrante del Gobierno taiwanés en viajar al otro lado del estrecho para asistir a un encuentro del foro.

La delegación incluye al vicepresidente de la Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán, Chen Yen-liang, y a otros funcionarios del ramo, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Finanzas replicado este lunes por la agencia CNA.

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Durante la cita, que se extenderá del 20 al 21 de octubre, Chuang y su comitiva compartirán la experiencia de Taiwán en temas como la promoción del crecimiento económico, el alivio de la carga de los hogares y la mejora de la administración tributaria, incluso mediante el uso de aplicaciones de inteligencia artificial (IA).

Los representantes taiwaneses también debatirán los planes de Taipéi para fomentar la inversión privada en infraestructura digital, así como sus esfuerzos para promover la innovación y la inclusión financiera.

Según el ministerio, Taiwán seguirá participando en los debates regionales sobre política financiera y reforzará la cooperación con otras economías de la APEC para incentivar la resiliencia económica y el crecimiento sostenible en la región de Asia-Pacífico.

Esta visita se da un mes después de que el titular taiwanés de Trabajo, Hung Sung-han, viajara a la ciudad china de Nanjing (este) para asistir a la octava Reunión Ministerial de Desarrollo de Recursos Humanos de la APEC.

El desplazamiento de Hung supuso la primera visita a China de un titular de una cartera taiwanesa desde la toma de posesión, en mayo de 2024, del actual presidente isleño, Lai Ching-te, tachado con frecuencia por las autoridades de Pekín como "independentista" y "alborotador".

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Taiwán participa en la APEC desde 1991 bajo el nombre de 'Taipéi Chino' (Chinese Taipei) y no envía a sus presidentes a las cumbres de líderes del foro debido a la oposición de China, que en los últimos años ha redoblado su campaña de presión diplomática para restringir la participación internacional de la isla.

De hecho, el Gobierno taiwanés denunció el año pasado que Pekín había impuesto "condiciones adicionales" a su presencia en la cumbre de la APEC que se celebrará el próximo noviembre en Shenzhen (sur), a la que también está previsto que asista el presidente estadounidense, Donald Trump.

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Por el momento, se desconoce quién será el representante de Taiwán en ese encuentro de líderes, al que el año pasado envió al asesor presidencial Lin Hsin-i y, en ocasiones anteriores, a Morris Chang, fundador y expresidente de TSMC, el mayor fabricante de chips avanzados del mundo. EFE