Ecuador inicia plan que contempla redistribución de 9.214 presos por nivel de peligrosidad

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Guayaquil (Ecuador), 18 oct (EFE).- El Gobierno de Ecuador inició la primera fase de un nuevo Plan Nacional de Clasificación de Personas Privadas de Libertad, que contempla la redistribución de 9.214 presos de seis cárceles por su nivel de peligrosidad, informó este domingo el servicio nacional de prisiones.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) señaló en un comunicado que esta estrategia constituye un "paso trascendental en la transformación del sistema penitenciario, orientado a debilitar la influencia de las estructuras criminales, romper las cadenas de mando y fortalecer el control del Estado dentro de los centros" carcelarios.

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El proceso contempla la clasificación de los reclusos en cuatro niveles de seguridad: mínima, media, máxima y máxima especial, una distribución que, de acuerdo a la institución estatal, tiene como objetivo establecer mecanismos de control diferenciados de acuerdo con el nivel de riesgo de la población penitenciaria.

"La clasificación penitenciaria no solo busca limitar la capacidad de organización e influencia de los grupos de delincuencia organizada, sino también contribuir a una administración más eficiente de la población privada de libertad y generar mejores condiciones para el desarrollo de los procesos de rehabilitación y reinserción social", afirmó el SNAI.

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Esta primera fase inició el pasado viernes en seis cárceles de las provincias andinas de Cotopaxi, Azuay, Tungurahua y Chimborazo, y las intervenciones se realizaron en coordinación con la Policía y las Fuerzas Armadas.

Las cárceles han sido uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

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Organizaciones internacionales como Iniciativa Global contra el Crimen Organizado han advertido que estos centros se han convertido en espacios desde los que se coordinan actividades ilícitas y disputas territoriales que se producen en el exterior.

Y han señalado que se requiere una reforma estructural del sistema penitenciario, más allá de militarizar las prisiones, para que una política de seguridad sea efectiva. EFE