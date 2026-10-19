América resiste en el liderato y Bucaramanga pierde la oportunidad de asaltarlo

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Bogotá, 18 oct (EFE).- América de Cali conservó el liderato de la liga colombiana al empatar este domingo 1-1 con Atlético Bucaramanga, que dejó escapar la oportunidad de arrebatarle la primera posición en una jornada 15 en la que Atlético Nacional y Deportivo Cali se acercaron a la cima.

El conjunto vallecaucano, dirigido por David González, llegó a 28 puntos y mantuvo dos de ventaja sobre Nacional y Deportivo Cali, ambos con 26, mientras que Bucaramanga, que jugó con diez futbolistas desde el minuto 25 por la expulsión de Carlos Romaña, quedó quinto con 25 unidades.

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El equipo santandereano se adelantó en el minuto 47 con un tanto del argentino Luciano Pons, pero Yani Quintero igualó en el 71 para América.

El empate prolongó el invicto del Bucaramanga, que suma seis triunfos y siete igualdades en sus 13 partidos disputados, aunque no pudo aprovechar el enfrentamiento directo para superar al líder.

Millonarios fue uno de los equipos destacados de la jornada al golear el sábado por 4-1 a Jaguares en Bogotá con un doblete de Andrey Estupiñán y tantos de Leonardo Castro y Daniel Ruiz.

El centrocampista Juan Guillermo Cuadrado sobresalió y dio una asistencia en el triunfo del equipo dirigido por Alberto Gamero, que llegó a 25 puntos y ocupa la cuarta posición.

Por su parte, en el estadio Atanasio Girardot el Independiente Medellín (DIM) perdió por 0-2 ante el Once Caldas, que se impuso con goles de Jeffrey Zapata y Michael Barrios.

El conjunto de Manizales llegó a 19 puntos y se acercó a los puestos de clasificación, mientras que el DIM se quedó con 23 puntos en la sexta casilla.

Llaneros venció por 1-0 a Independiente Santa Fe con un tanto de Carlos Barreiro en el minuto 70 y alcanzó los 17 puntos.

El Deportivo Cali, por su parte, empató sin goles en casa con Junior de Barranquilla.

El equipo dirigido por Rafael Dudamel llegó a 26 puntos y se mantiene tercero por detrás del América y Nacional, mientras que Junior sumó 12 unidades y complicó sus opciones de avanzar a los cuadrangulares semifinales.

En la lucha por los ocho primeros, Tolima conserva provisionalmente la última plaza de clasificación con 20 puntos, uno más que Once Caldas y Águilas Doradas. EFE