El ex primer ministro Édouard Philippe reprocha a Macron su falta de "decisiones" y le exige restaurar el orden

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El ex primer ministro de Francia y candidato a la Presidencia de Francia, Édouard Philippe, ha criticado el discurso a la nación pronunciado por el presidente, Emmanuel Macron, reprochándole la falta de medidas concretas tras un fin de semana de graves disturbios en el país. En un mensaje en redes, Philippe ha exigido "decisiones e iniciativas que permitan la vuelta al orden y el restablecimiento de la autoridad del Estado".

Tras escuchar la intervención del jefe de Estado, el político ha manifestado su consternación y preocupación en su calidad de "alcalde (de la localidad de Le Havre) y ciudadano". Aunque ha reconocido en Macron una "voluntad loable de restablecer el diálogo", Philippe ha subrayado que habría preferido escuchar el anuncio de sanciones directas contra "los saqueadores y los vándalos", así como un método detallado para retomar las discusiones con los estudiantes y las organizaciones sindicales. "Nuestro país necesita ser gobernado", ha sentenciado.

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Las críticas de Philippe se producen tras una jornada de movilizaciones multitudinarias contra la situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la actuación policial, que derivaron en enfrentamientos violentos. Según el balance ofrecido por el Gobierno francés, las protestas del sábado, que congregaron a unas 550.000 personas, se saldó con 2.397 detenidos y más de 500 agentes heridos. Solo en París, de los 720 arrestos contabilizados, 517 derivaron en detenciones formales, incluyendo a 171 menores de edad.

La tensión se ha mantenido durante el domingo con una nueva concentración no autorizada de un millar de personas en la plaza de la República de París, donde la Policía ha empleado gases lacrimógenos y cañones de agua. Ante la magnitud de los destrozos --que incluyen incendios en ayuntamientos como el de Limoges y el ataque a más de 600 comercios--, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ha ordenado a las fiscalías solicitar prisión provisional para los responsables de las agresiones. Por su parte, la Asociación de Alcaldes de Francia (AAF) ha convocado concentraciones frente a todas las sedes municipales del país este lunes al mediodía para expresar su repulsa a la violencia y defender las instituciones.

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Esto sucede después de que el presidente francés compareciese en la tarde del domingo con un mensaje a la nación en el que ha emplazado a los prefectos regionales (el equivalente al delegado del Gobierno provincial en España) a prohibir "ciertas reuniones" cuando ello sea necesario, en respuesta a los disturbios. Macron ha pedido a los prefectos que respondan "por todos los medios", "incluso prohibiendo ciertas reuniones cuando sea necesario, tomando todas las medidas necesarias y por todos los medios".