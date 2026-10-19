Al menos una joven muerta y seis heridos tras una nueva ola de ataques rusos contra la ciudad de Kiev

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Al menos una persona ha muerto y seis han resultado heridas en las últimas horas como consecuencia de una nueva ola de ataques perpetrada por las fuerzas rusas contra la capital de Ucrania, Kiev, según ha informado este lunes el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko.

El regidor capitalino ha detallado a través de sus canales oficiales que un ataque en el distrito de Desnianski ha causado la muerte de una joven de 21 años. Además, el balance provisional de heridos asciende a al menos tres personas, de las cuales dos han tenido que ser trasladada a un centro hospitalario por los equipos médicos, mientras que otras han recibido asistencia sanitaria en el mismo lugar de los hechos.

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Los ataques han provocado la caída de misiles y fragmentos interceptados en varios puntos estratégicos y residenciales de la ciudad, movilizando a los servicios de rescate. En el distrito de Desnianski, el impacto ha alcanzado el edificio de un centro médico, mientras que en la zona de Dniprovski se han registrado daños en las instalaciones y territorios de inmuebles no residenciales.

Por su parte, en el distrito de Solomianski, los restos de los proyectiles han impactado directamente contra la primera planta de un bloque de apartamentos de 25 pisos, un suceso que ha dejado tres personas heridas que fueron atendidas 'in situ' por los facultativos. En ese mismo distrito, los bombardeos han alcanzado también un segundo edificio de carácter no residencial.

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La infraestructura de transporte público de la capital ucraniana también ha sufrido desperfectos significativos a causa de esta ofensiva. Según ha precisado Klitschko, una de las estaciones de metro situadas en el margen izquierdo de la ciudad ha resultado dañada después de que el impacto de los escombros provocara la rotura de los raíles de rodadura y de contacto en las vías cercanas a la parada.