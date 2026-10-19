Svitolina anuncia su separación de Monfils: "Hay batallas que se libran en lo más profundo de una misma"

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La tenista ucraniana Elina Svitolina, actual número seis del mundo, ha anunciado que se ha separado de su marido, el extenista francés Gaël Monfils, con el que se casó en 2021 y con el que tiene una hija, asegurando que necesita tiempo para reencontrarse y que hay "batallas" que "se libran en los más profundo de una misma".

En una publicación en la red social Instagram, la tenista de 32 años se sinceró sobre el impacto psicológico de la guerra en Ucrania y las dudas que le han obligado a redescubrirse a sí misma. "Esto es lo más difícil que me ha tocado compartir. Todos sabéis lo mucho que Ucrania significa para mí. De lo que rara vez he hablado es de lo que la guerra ha provocado en mi interior. El año pasado, os conté que necesitaba alejarme de las pistas porque no me encontraba en el estado emocional adecuado. Hoy, quiero abrirme un poco más", comenzó relatando.

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"Lo que no visteis fueron las noches sin dormir, las dudas y la sensación de ir perdiéndome a mí misma poco a poco. Gaël fue testigo de todo. Nunca me soltó la mano. Luchamos juntos contra esto durante mucho tiempo, dando todo lo que teníamos. Pero hay batallas que se libran en lo más profundo de una misma, y no hay cantidad de amor ajeno que pueda ganarlas por ti", continuó.

Svitolina, cuatro veces semifinalista de 'Grand Slam', y el francés, de 40 años y exnúmero seis del mundo, se casaron en 2021 y tienen una hija de cuatro años, Skai. Monfils declaró a principios de 2026 que este sería su último año como profesional, pero se retiró en secreto; la decisión fue desvelada por la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA), que en el apartado de jugadores retirados de su web reveló que el galo se puso en contacto con el organismo para notificar que dejaba la actividad profesional el pasado 5 de octubre.

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Svitolina explicó que necesita estar sola para comprender cómo afrontar el futuro. "Con el tiempo, comprendí que necesito reencontrarme conmigo misma y que no puedo lograrlo dentro de nuestro matrimonio. Es la verdad más dura a la que me he enfrentado y lo más difícil que he tenido que decirle a la persona a la que amo. Gaël me escuchó. Ha respetado lo que necesito con una fortaleza y una elegancia que jamás olvidaré", afirmó.

"Gaël me ha acompañado con su amor tanto en mis momentos de mayor alegría como en los más oscuros, y yo lo he amado con todo mi corazón. Juntos construimos una vida hermosa y recibimos el regalo más preciado de todos: nuestra hija, Skai. Skai siempre será nuestra prioridad. Nuestro matrimonio llega a su fin, pero nuestra familia no. Seguiremos siendo sus padres, siempre juntos, en cada etapa de su vida. Por favor, entended que aquí no hay culpables. Solo hay dos personas que se amaron profundamente y una historia que está transformándose. Os pedimos vuestra amabilidad y el espacio que necesitamos para sanar", finalizó.

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