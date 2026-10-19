El Ejército de Israel se reforzará en varios frentes de cara a las elecciones

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Jerusalén, 19 oct (EFE).- El Ejército de Israel anunció este lunes en un comunicado que enviará tropas adicionales a distintos frentes, entre ellos al centro de Cisjordania, para "garantizar que las elecciones democráticas se celebren de forma segura y según lo previsto" el próximo 27 de octubre.

Las órdenes de refuerzo se produjeron después de que el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, mantuviera este lunes una reunión de evaluación de los distintos frentes con otros altos mandos del Ejército

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Como consecuencia, Zamir ordenó cuatro medidas "para aumentar la preparación" de las fuerzas armadas, mientras el Ejército permanece "en el máximo estado de alerta" en materia de seguridad en la cuenta atrás para los comicios.

En primer lugar, las fuerzas armadas restringirán los permisos que se concederán a los soldados en el contexto de las elecciones.

Después, el Ejército destinará a más altos mandos a los centros de mando, cuarteles generales y unidades "para garantizar la preparación operativa y la disposición para el combate".

También reforzará el número de tropas en el Comando Central (que opera también en el territorio ocupado de Cisjordania) enviando a la Brigada de Paracaidistas (unidad militar de élite), y aumentará su despliegue en la zona, con el objetivo de que el grupo opere específicamente en el centro del enclave palestino.

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"Se destinarán soldados adicionales a los demás frentes según las necesidades operativas: en el aire, en el mar y en tierra", concluye el comunicado.

A poco más de una semana para los comicios, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sostiene que "enemigos" de Israel podrían atacar el país antes de la votación.

Buena parte de los soldados de servicio votarán desde los cuarteles, y el Ejército de Israel se prepara para distribuir 800 centros de voto en distintas ubicaciones donde estos operan.

Podrán acudir a las urnas con antelación respecto al resto de ciudadanos desde mañana, 20 de octubre, hasta el mismo día de los comicios el 27 de este mes.

Las encuestas preelectorales están muy ajustadas y dan a la coalición del primer ministro israelkí, Benjamin Netanyahu, una estimación de escaños similar a la de su principal rival, el ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot. EFE