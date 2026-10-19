Haier se adentra en el segmento de la limpieza y el cuidado del suelo con la nueva I-Pro Clean Series 5

19/10/2026 La I-Pro Clean Series 5 De Dispositivos De Limpieza Para El Hogar. Haier ha presentado la nueva I-Pro Clean Series 5, con la que se introduce en el segmento de la aspiración y el cuidado del suelo con tres soluciones que combinan potencia, tecnología y facilidad de uso para adaptarse a las diferentes necesidades de limpieza del hogar. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA HAIER

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Haier ha presentado la nueva I-Pro Clean Series 5, con la que se introduce en el segmento de la aspiración y el cuidado del suelo con tres soluciones que combinan potencia, tecnología y facilidad de uso para adaptarse a las diferentes necesidades de limpieza del hogar.

La I-Pro Clean Series 5 se compone de tres equipos de limpieza, cada uno de ellos diseñado para cubrir necesidades diferentes en el hogar con tecnologías como 'Double Roller' --utiliza dos rodillos motorizados que trabajan de forma sincronizada--, detección inteligente de suciedad y una estación de autolimpieza.

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La principal apuesta de Haier es I-Pro Clean M5, que combina la tecnología 'Double Roller' y la detección inteligente para ajustar automáticamente la potencia de succión según las necesidades de cada zona.

De esta forma, adapta su funcionamiento a la cantidad de suciedad detectada, lo que le permite consumir solo la batería necesaria y alcanzar una autonomía de hasta cien horas con una sola carga.

Su diseño de aspirador sin cable vertical se compone de un tubo flexible que facilita el acceso a espacios difíciles, como zonas situadas bajo muebles. Cuenta, además, con una estación inteligente de autovaciado, que permite vaciar automáticamente el depósito al finalizar la limpieza sin el que usuario deba manipularlo, además de automatiza las tareas de mantenimiento del sistema de limpieza.

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Otro integrante de la nueva serie de limpieza del hogar es I-Pro Clean Z5, otro aspirador inalámbrico vertical tipo escoba pensado para la limpieza diaria, que combina aspiración y fregado en una misma pasada.

Este equipo también cuenta con la tecnología Double Roller y un sistema de detección automática de suciedad, lo que le ayuda a adaptar también la cantidad de agua a las necesidades de cada superficie. Distribuye espuma para eliminar las manchas y la suciedad más difícil.

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El diseño de I-Pro Clean Z5 se ha reforzado con un cabezal que facilita la limpieza en zonas difíciles, como esquinas y zonas junto a los rodapiés. Tras la limpieza, los rodillos se lavan y secan automáticamente con agua y aire caliente en cinco minutos.

La gama se completa con el robot aspirador I-Pro Clean R5, que emplea navegación con cámara y tecnología de IA para identificar obstáculos y optimizar sus recorridos para limpiar de forma eficiente diferentes estancias y superficies.

Su estación inteligente se encarga de forma automática de recargar el dispositivo, vaciar el depósito de polvo y lavar y secar la mopa, reduciendo al mínimo la intervención del usuario.