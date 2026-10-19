El Gobierno lituano confirma que el dron que se estrelló en su territorio era ucraniano

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Riga, 19 de octubre (EFE) – El dron que se estrelló el domingo en el norte de Lituania, cerca de la frontera con Letonia, era ucraniano, estaba equipado con explosivos y entró en el espacio aéreo del sureño país báltico desde Polonia, declaró el lunes el primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevičius.

"Hoy está claro que el dron FPV (de visión remota), según los datos de que disponemos, es de origen ucraniano, tal y como confirman los restos del accidente y el informe de la parte ucraniana, según el cual se perdió el contacto con uno de los drones", dijo Sinkevičius en unas declaraciones recogidas por la radiotelevisión pública LRT.

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El jefe del Gobierno lituano habló tras una reunión de la Comisión de Seguridad Nacional de Lituania que convocó a raíz del incidente del dron del domingo y también tras un intento de incendio provocado en un lugar donde se almacenaban equipos de la empresa estadounidense de internet satelital Starlink.

Los drones FPV son controlados a distancia por un operador que observa sus objetivos a través de una cámara y se dirigen mediante un enlace de radio o, en ocasiones, a través de un cable de fibra óptica.

Sinkevičius destacó que lo inusual del caso del domingo era que el dron entrara desde Polonia, mientras que en incidentes anteriores este tipo de equipos remotos procedían de Bielorrusia, país vecino de Lituania y aliado de Moscú.

"Por lo tanto, la reacción fue algo diferente: los aviones de combate despegaron y detectaron un objeto en movimiento en sus radares. Se identificó en el radar, pero no fue posible establecer contacto visual ni ver el objeto debido a que las condiciones meteorológicas eran desfavorables", expuso el primer ministro.

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Sinkevičius dio a entender que los interceptores de la OTAN no estaban seguros de si el vehículo aéreo procedente de Polonia era hostil.

"Tanto si el dron se quedó sin combustible como si estaba descendiendo -se están investigando las circunstancias-, así como si explotó tras chocar contra el suelo, el bosque o los árboles", según Sinkevičius.

El incidente con el dron, ocurrido la madrugada del domingo, provocó que se enviara una alerta urgente de amenaza aérea a los teléfonos móviles en zonas tanto del norte de Lituania como del sur de Letonia, cerca de la frontera entre ambos países.

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El dron se estrelló cerca de la localidad lituana de Pasvalys, algunos de los restos dañaron un coche que circulaba por la carretera, pero no hubo heridos.

La policía y los soldados lituanos se desplazaron de inmediato a la zona para acordonar el lugar del accidente y recoger los restos.

El primer ministro también señaló en la reunión de la Comisión de Seguridad Nacional de Lituania el intento de sabotaje mediante incendio provocado en un lugar donde se almacenaban equipos de Starlink y que había decidido reforzar la seguridad en lo que denominó "infraestructura estratégica".

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"Consideramos que se trata de un acto de sabotaje y estamos buscando a las personas que cometieron este delito. En este contexto, se acordó aumentar el nivel de vigilancia en las instalaciones que gestionan infraestructuras críticas de importancia estatal, de las que contamos con más de quince", enfatizó Sinkevičius, que la víspera atribuyó esta tentativa de incendio a Rusia.

El intento de incendio tuvo lugar el domingo alrededor de las 2.00 de la madrugada (23.00 GMT del sábado) en una empresa cuya identidad no se ha revelado. EFE