Rusia lanza un bombardeo masivo contra Kiev en respuesta al ataque a San Petersburgo

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Moscú, 19 oct (EFE).- El ejército ruso lanzó este lunes un ataque masivo contra la capital ucraniana, Kiev, y su región adyacente, en respuesta al realizado por los ucranianos el domingo contra la segunda ciudad rusa, San Petersburgo.

Según el Ministerio de Defensa ruso, el bombardeo tuvo como objetivo empresas de la industria militar, almacenes de misiles de crucero y drones, y también centros de datos en la capital del país vecino y sus alrededores.

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En el ataque se empleó tanto armamento de alta precisión de emplazamiento terrestre como aparatos no tripulados, señala el parte de guerra matutino.

Kiev es objeto desde hace casi un mes de ataques diarios por parte de la aviación enemiga, que buscaría obligar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a capitular.

San Petersburgo y la región de Leningrado fueron escenario el domingo de un bombardeo masivo con drones que alcanzó dos terminales de petróleo, centros de datos, almacenes de comercio electrónico, una subestación eléctrica e infraestructura diversa, con un saldo de un muerto y una decena de heridos.

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El Kremlin y la televisión rusa intentaron restar importancia al ataque, aunque la prensa independiente lo consideró el mayor de toda la guerra contra la ciudad natal del presidente, Vladímir Putin. EFE