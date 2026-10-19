Los hutíes cifran en 141 los muertos civiles por ataques saudíes desde hace un mes y medio

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El Cairo, 19 oct (EFE).- El Gobierno de facto de los rebeldes chiíes hutíes cifró este lunes en 141 los muertos civiles desde el pasado 3 de septiembre por la ofensiva de la coalición militar liderada por Arabia Saudí y el Ejecutivo yemení reconocido internacionalmente.

El Ministerio de Salud y Medioambiente dijo, en declaraciones a la agencia de noticias Saba -controlada por los hutíes-, que la cifra de muertos alcanzó los 141, mientras que el de heridos llegó a 395 desde el 3 de septiembre hasta el 18 de octubre, "siendo las mujeres y los niños la proporción más grande de las víctimas".

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Detalló que el porcentaje más alto de víctimas se concentra en la provincia de Taiz, en el suroeste del Yemen y principal foco del conflicto, con un 32,3 % de las víctimas; seguida de Saada (noroeste), con un 22,2 %; y, luego, Al Yauf (norte y fronteriza con Arabia Saudí), con un 16 % del total.

De acuerdo con el ministerio, estas cifras reflejan que el "enemigo saudí ataca de manera deliberada y directa bienes civiles e instalaciones de servicios".

Y exigió una "acción urgente de la comunidad internacional para frenar tales abusos y responsabilizar de ellos" a Arabia Saudí.

El Ejército yemení, apoyado política y militarmente por la coalición capitaneada por Riad, mantiene su contraofensiva en la costa occidental del Yemen contra los rebeldes hutíes.

En este contexto, las Fuerzas Armadas yemeníes han afirmado haber causado miles de bajas entre los combatientes hutíes en las últimas semanas de combate. Los hutíes, por su parte, no informan habitualmente de sus bajas militares.

La reactivación del conflicto en el Yemen arrancó después de que un bombardeo con aviones de combate reivindicado por el Ejército yemení golpeara el aeropuerto de Saná pusiera fin a la tregua vigente desde 2022.

Los insurgentes yemeníes, que tomaron la capital Saná en 2015 y que controlan el territorio donde habita la inmensa mayoría de la población del país, están atacando objetivos en territorio saudí, incluidos aeropuertos e instalaciones energéticas, que han provocado la muerte de casi una veintena de civiles en las últimas semanas.EFE

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