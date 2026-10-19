El Banco Mundial respalda la apuesta de Corea del Sur por una IA inclusiva

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Seúl, 19 oct (EFE).- El jefe del Banco Mundial (BM), Ajay Banga, respaldó este lunes la apuesta de Corea del Sur por extender el acceso a la inteligencia artificial (IA) y distribuir sus beneficios, durante una reunión con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, centrada en la cooperación en el sector.

"El presidente Banga coincidió en que la visión 'IA para todos' y la orientación política para lograr una 'sociedad básica global de IA', impulsadas actualmente por el Gobierno surcoreano, son muy significativas e importantes", dijo la portavoz presidencial, Kang Yu-jung, en un comunicado.

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Ambas políticas de Seúl buscan que el acceso y las oportunidades asociadas a la IA alcancen a más ciudadanos, empresas y países, especialmente a quienes disponen de menos recursos tecnológicos.

Lee, por su parte, pidió reforzar la cooperación internacional para reducir las brechas sociales y entre países derivadas del desarrollo de la IA, mientras que el jefe del BM expresó su interés en ampliar la colaboración con el Gobierno y las empresas surcoreanas en IA y energía, informó la portavoz.

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El respaldo del BM llega un día después de que la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacara en Bangkok que el 'Fondo para el Futuro' de Corea del Sur, previsto para 2027 con ingresos fiscales extraordinarios del sector de semiconductores, podría amortiguar futuras fluctuaciones económicas.

Corea del Sur, hogar de los principales fabricantes de chips de memoria del mundo (Samsung Electronics y SK Hynix), ha apostado fuertemente por los sectores de chips e IA. En junio, Seúl anunció tres grandes proyectos en semiconductores, IA física y centros de datos por al menos 1.461 billones de wones (unos 947.000 millones de dólares).

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Banga se encuentra en Seúl para participar en una cumbre mundial sobre la IA y la tecnología digiral, organizada por el Banco Mundial y el Gobierno surcoreano, en la que tiene previsto participar el martes. EFE

(foto)