APEC reunirá desde mañana en Hong Kong a delegados de Finanzas entre tensiones comerciales

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Pekín, 19 oct (EFE).- Ministros y representantes de Finanzas de las economías de la APEC se reunirán este martes y miércoles en Hong Kong para analizar los desafíos económicos de Asia-Pacífico, en medio de las tensiones comerciales internacionales y a menos de un mes de la cumbre de líderes que China organizará en la ciudad suroriental de Shenzhen.

La reunión, que se celebrará por primera vez en Hong Kong, congregará a más de 500 participantes, entre responsables económicos de las 21 economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), representantes de organismos internacionales y dirigentes empresariales, informaron los organizadores.

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El encuentro tendrá lugar en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong, bajo la presidencia del ministro chino de Finanzas, Lan Fo'an.

Los debates se centrarán en cuatro ámbitos: las políticas fiscales para apoyar el bienestar de la población, la financiación de infraestructuras digitales, la inclusión financiera y la cooperación para formar a jóvenes profesionales del sector económico y financiero.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, podría ausentarse de la reunión para concentrarse en los preparativos de la visita de su presidente, Donald Trump, a la cumbre de Shenzhen en noviembre, según informó el diario hongkonés South China Morning Post, que apuntó a la subsecretaria del Tesoro para Asuntos Internacionales, Erin Browne, como posible líder de la delegación estadounidense.

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Canadá también ha anunciado la participación del secretario parlamentario Turnbull, según un comunicado de su Departamento de Finanzas.

Entre los participantes confirmados figura asimismo la ministra taiwanesa de Finanzas, Chuang Tsui-yun, cuya asistencia fue anunciada este lunes por Taipéi, así como el vicepresidente de la Comisión de Supervisión Financiera de la isla, Chen Yen-liang.

La presencia de Chuang resulta significativa por tratarse de la segunda integrante del Gobierno taiwanés que viaja a territorio bajo soberanía china para participar en una reunión de la APEC desde la llegada al poder del presidente Lai Ching-te en mayo de 2024, en un contexto de tensiones entre Pekín y Taipéi.

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Perú estará representado por Franklin Paul Thompson Loyola, director de Asuntos de Economía Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas.

La reunión comenzará el martes con una sesión a puerta cerrada sobre el crecimiento económico de Asia-Pacífico, seguida de un almuerzo de trabajo con representantes empresariales para abordar la movilización de capital privado destinado a infraestructuras digitales.

Está previsto que el miércoles se publique una declaración conjunta de los ministros, así como documentos sobre políticas fiscales orientadas al bienestar de la población y financiación de infraestructuras digitales.

El secretario de Finanzas hongkonés, Paul Chan, destacó este lunes que la cita permitirá exhibir la función de Hong Kong como "superconector" entre China y los mercados internacionales, al amparo del principio de "un país, dos sistemas".

China ejerce este año por tercera vez como economía anfitriona de la APEC, cuya agenda para 2026 gira en torno a tres prioridades: "apertura, innovación y cooperación".

La reunión de Finanzas precede a la cumbre de líderes del 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, donde está previsto un encuentro entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping.

El Kremlin confirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin se reunirá con Xi durante la cumbre y planteó la posibilidad de una reunión trilateral entre los tres mandatarios, un extremo todavía no confirmado. EFE