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Enrique Ponce, su apoteósica vuelta soñada a los ruedos 2 años después de su retirada sin el apoyo de Ana Soria

19/10/2026 Enrique Ponce EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
19/10/2026 Enrique Ponce EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
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Dos años después de cortarse definitivamente la coleta en su tierra natal, Valencia, el 9 de octubre de 2024, Enrique Ponce ha protagonizado una vuelta soñada a los ruedos en el festival homenaje al diestro David de Miranda -cuyo apoderado es el exmarido de Paloma Cuevas- que se ha celebrado este domingo en la localidad onubense de Trigueros.

Demostrando que está en plena forma a sus 54 años, el de Chiva ha reaparecido por todo lo alto en una tarde inmejorable en la que, vestido de corto y sin el apoyo de Ana Soria en el tendido, cortó tres orejas y un rabo y salió de la plaza a hombros por la puerta grande,

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Y es que a pesar de que el propio Ponce desmintió rotundamente hace unos días los rumores de crisis que llevan meses rodeando a su relación con la joven, asegurando que siguen tan felices como el primer día después de más de seis años de discreta relación, la almeriense ha preferido no asistir a la corrida para no eclipsar este momento tan especial como esperado para su pareja que deja la puerta abierta a un posible regreso a las plazas más importantes de nuestro país la temporada que viene.

Fiel a su discreción, el torero ha evitado atender a la prensa y, de lo más sonriente tras su triunfo en su reaparición, ha evitado revelar la razón por la que Ana no le ha acompañado en esta ocasión a pesar de que en los inicios de su noviazgo era habitual verla en la grada de lo más orgullosa.

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