Emergencias eleva a situación 2 el plan de inundaciones en la Marina Alta y la Safor y envía dos avisos ES-Alert

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El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha elevado a situación 2 el Plan Especial de Inundaciones (PEI) en las comarcas de La Marina Alta y La Safor y ha activado la situación 0 en la Vall d'Albaida, la Costera, Marina Baixa y El Comtat.

Además, ha enviado un aviso ES-Alert para informar los habitantes de las comarcas de La Marina Ata y la Safor ante la reactivación de las precipitaciones persistentes e intensas y las inundaciones producidas por desbordamientos y acumulación de agua.

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El texto del mensaje es: "Evite desplazamientos, no cruce zonas inundables. Aléjese de ríos, barrancos, cauces, paseos marítimos y zonas de costa. Busque lugares elevados o suba a plantas superiores, no baje a sótanos ni garajes ni haga uso de ascensores. Preste especial atención a personas vulnerables. En caso de emergencia, llame al 112".

Más tarde, sobre las 08.00 horas, ha remitido otro ES-Alert a la población del litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante ante las lluvias persistentes e intensas y el riesgo de inundaciones por desbordamientos y acumulaciones de agua. "No circules ni te desplaces. Permanece en casa y aléjate de ríos, barrancos y la costa. En caso de emergencia, llama al 112", reza este mensaje.

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Por su parte, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) se ha vuelto a reunir a las 07.00 horas de este lunes para evaluar la situación.

Emergencias ha gestionado desde las 13.57 horas del sábado hasta las 07.30 horas de este lunes un total de 709 incidentes, 377 de ellos en Alicante, 327 en Valencia y cinco en Castellón. Por municipios, Oliva registra 172; Xàbia, 113; Pego, 58; Dénia, 55; Alicante, 46; y Gandia, 37. Los incidentes más habituales han sido acumulaciones de agua, rescates, vehículos bloqueados, daños materiales en la vía pública e incidencias en la red viaria.

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