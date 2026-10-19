Almeida entiende que Delcy Rodríguez, aunque no le guste "lo más mínimo", acuda a la Cumbre como jefa de Estado

Guardar

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entiende que la venezolana Delcy Rodríguez vaya a acudir a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en la capital española como jefa de Estado que es, aunque ella no le guste "lo más mínimo".

Tras la apertura del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), Almeida ha puesto el foco en que se trata de una cumbre iberoamericana de jefes de Estado.

PUBLICIDAD

"Soy crítico con la posición del Gobierno de Pedro Sánchez respecto de Venezuela. Algún día sabremos qué relaciones de verdad tiene con Venezuela, qué relaciones económicas y más allá tiene. Pero en esto, la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado, hay que invitar a todos los jefes de Estado, nos gusten o no. A mí no me gusta lo más mínimo, todo el mundo sabe cuál es mi posición y creo que el futuro de Venezuela pasa sin duda por María Corina Machado", ha declarado el primer edil.

De Machado ha señalado que es "quien ganó verdaderamente las elecciones, junto con Edmundo González Urrutia, presidente legítimo de Venezuela, pero eso no quiere decir que en el ámbito diplomático la Cumbre sea de jefes de Estado".