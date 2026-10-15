Tomás Páramo, rotundo ante la ruptura de Tana Rivera y Roca Rey: "Yo les apoyaré siempre"

15/10/2026 Tomás Páramo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Tomás Páramo es íntimo amigo tanto de Cayetana Rivera como de Andrés Roca Rey, y en los seis meses que ha durado su intensa historia de amor era de lo más habitual ver a la pareja junto al influencer, testigo del inicio de su romance, de sus mejores momentos, e imaginamos que también de la fuerte discusión que habría provocado que el torero peruano pusiese fin a su noviazgo por sus diferentes maneras de vivir y de ver la vida. dejando a la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo triste y completamente descolocada al no esperarse la decisión de su novio.

Sin embargo, y al igual que hacía horas antes ante las cámaras de Europa Press, el marido de María García de Jaime ha evitado pronunciarse sobre la sorprendente ruptura durante la celebración del décimo aniversario de la firma de moda Martín Alcalde. Aunque durante la fiesta ha evitado a la prensa para no hablar sobre sus amigos, al irse a su casa no le ha quedado más remedio que enfrentarse a las preguntas sobre la que se ha convertido en la noticia de la semana. Y sus declaraciones han sido de lo más reveladoras.

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"Muy bien, todo el mundo muy bien" ha revelado sobre cómo se encuentran Tana y Roca Rey en estos momentos en los que su ruptura ha desatado infinidad de titulares. Sin embargo, tajante, ha evitado ser él el que confirme el fin de su noviazgo porque "creo que de la vida privada de cada uno tiene que hablar cada uno, ¿no? Así que yo os agradezco mucho vuestro cariño, pero muchas gracias".

"¿Pena? No creo. Todo muy bien" ha añadido con una sonrisa dejando entrever que podría no tratarse de una decisión definitiva antes de dejar claro que "yo les apoyaré siempre, los quiero un montón".

La de Tana y Andrés no es la única pareja a la que rodean los rumores de ruptura, ya que también se especula que la relación de su otra íntima amiga, Victoria Federica, con Jorge Navalpotro atravesaría por su peor momento: "Mirad, chicos, todo fenomenal. El desfile ha estado muy bien. Yo con María genial. Mi vida genial. Así que yo creo que de la vida personal de cada uno, si lo deciden, tendrá que hablar cada uno. Y más cuando son cosas privadas, que de hecho yo creo que por las personas que me preguntáis de su vida privada, nunca hablan. Así que yo os lo agradezco vuestro cariño conmigo, pero hasta aquí, por favor" ha sentenciado visiblemente incómodo.

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