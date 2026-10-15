El Gobierno hace cambios en la CNMC: crea un Economista Jefe y una Subdirección de Inteligencia Económica

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves un Real Decreto, que entrará en vigor mañana viernes, por el que modifica el estatuto orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para incorporar la figura del Economista Jefe, un nuevo cargo de alto nivel y carácter transversal que dependerá directamente del presidente del organismo regulador.

El Ejecutivo justifica este cambio estatutario en el constante crecimiento de las competencias de la CNMC. Muy especialmente, la norma destaca que, desde el estallido del conflicto en Oriente Medio, el organismo ha asumido funciones específicas para analizar el impacto y la efectividad de las medidas anticrisis adoptadas.

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Para dar respuesta al mayor volumen de datos, a las técnicas avanzadas de análisis económico y a herramientas como la inteligencia artificial (IA), el Gobierno ha considerado necesario estructurar este "refuerzo proporcionado" en la cúpula técnica de la CNMC.

El nuevo Economista Jefe de la CNMC contará con plena autonomía funcional y se encargará de brindar asesoramiento económico especializado a los órganos de instrucción y resolución en expedientes de competencia, regulación y supervisión, a lo largo de todas sus fases de actuación.

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Entre sus cometidos principales figura también el diseño de metodologías comunes, la explotación de grandes volúmenes de datos mediante herramientas tecnológicas analíticas y el impulso del diseño estratégico de las actuaciones con impacto económico.

Asimismo, actuará como enlace institucional con la comunidad académica y científica, promoviendo alianzas y cauces de colaboración con universidades, centros de investigación y expertos de especialidad.

El nombramiento y cese del titular de este puesto corresponderá al Pleno del Consejo de la CNMC, a propuesta de la Presidencia, basándose en criterios de acreditada formación y experiencia profesional en el área económica.

NUEVA SUBDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA ECONÓMICA

El Real Decreto establece además la creación de la Subdirección de Inteligencia Económica, un órgano ejecutivo que dependerá de manera directa del Economista Jefe.

Esta subdirección asumirá la responsabilidad de desarrollar nuevas herramientas de análisis cuantitativo e inteligencia empresarial, explotar bases de datos económicas, y aplicar modelos estadísticos e inteligencia artificial para asistir a los distintos departamentos del regulador.

Además, colaborará activamente con las direcciones de instrucción en la detección e investigación de conductas colusorias o restrictivas de la competencia.

La persona titular de esta subdirección será nombrada por el Consejo a propuesta de la Presidencia y tras oír al Economista Jefe, valorando perfiles con formación sólida en estadística y tratamiento de datos.

El texto legal modifica la norma marco de 2013, asignando de forma expresa la condición de personal directivo tanto al Economista Jefe como al responsable de la Subdirección de Inteligencia Económica.

La tramitación de este real decreto fue impulsada a propuesta conjunta del vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; del ministro de Hacienda, Arcadi España, y del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, contando con el dictamen favorable del Consejo de Estado.

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