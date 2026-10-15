Rama acusa a la oposición y no a los estudiantes de los disturbios de Tirana el miércoles

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Tirana, 15 oct (EFE).- El primer ministro de Albania, el socialista Edi Rama, acusó este jueves a la oposición conservadora y no al movimiento de estudiantes de las graves protestas del miércoles que devastaron parte del centro de Tirana, incluyendo las sedes de dos ministerios.

En un vídeo grabado desde el interior del dañado Colegio de Europa de Tirana, un centro universitario europeo, el primer ministro dijo que está listo para el diálogo con los estudiantes para encontrar soluciones a sus demandas, mientras acusó a la oposición de querer impedir el camino de Albania hacia la Unión Europea (UE).

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"Esta es la destrucción provocada por unas manos que no son ni pueden ser las de los estudiantes. Los estudiantes son el futuro y quienes miran lejos. Los estudiantes son bienvenidos y siempre estamos dispuestos a sentarnos con ellos para hablar, debatir y aportar soluciones a los problemas que las requieren", dijo Rama.

"Estas son las manos que intentan hacer caer a Albania cada vez que Albania trata de avanzar. Son las manos de una oposición que, con los ojos vendados, a sangre y fuego, pretende devolver a Albania a un lugar al que ya no puede regresar", agregó en el vídeo colgado en Youtube.

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"Superaremos estas horas juntos, porque Albania seguirá avanzando por su camino hacia Europa. Se equivoca quien crea que la justicia queda lejos. Todos los que tengan algo que ver con este caos pagarán por ello, porque Albania nunca dará marcha atrás", concluyó el primer ministro.

Cientos de manifestantes se enfrentaron el miércoles a unos 2.000 agentes antidisturbios en Tirana, tras prender fuego a varias instalaciones de oficinas públicas, incluyendo el ministerio de Educación y de Finanzas.

Además, quedaron devastados numerosos negocios y otras instalaciones públicas y del Gobierno en la capital albanesa.

Un total de 65 manifestantes fueron detenidos mientras que 51 agentes resultaron heridos en los enfrentamientos, informo la televisión pública RTSH.

Los manifestantes, entre ellos muchos estudiantes pero también otros activistas, exigieron la dimisión de Rama.

Las protestas empezaron esta semana para exigir mejoras en el sistema educativo y en contra del elevado coste de vida para los estudiantes en el país balcánico, que negocia bajo la dirección de Rama su entrada en la UE.

Las manifestaciones se enmarcan en las movilizaciones iniciadas en mayo para proteger un humedal del sur del país frente a un proyecto turístico de lujo vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Desde entonces, las reivindicaciones se han ampliado hasta cuestionar a la clase política en su conjunto, tanto al partido gobernante como a la oposición conservadora.

Albania es un país excomunista de unos 2,3 millones de habitantes, que pretende entrar en la UE antes de 2030. EFE