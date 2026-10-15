Jueves, 15 de octubre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 15 oct (EFE).-

Bruselas.- Los líderes de la UE discutirán este jueves el futuro presupuesto del bloque, profundamente divididos entre aquellos que piden fuertes recortes y otros que reclaman más ambición en las cuentas comunes, al tiempo que abordarán de nuevo las relaciones comerciales con China y la situación de los mercados energéticos. Se prevé que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, informe al resto de líderes europeos del rechazo de España de la última propuesta de presupuesto comunitario presentada por la presidencia semestral irlandesa del Consejo.

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Bruselas.- Rueda de prensa del jefe de la oposición española, Alberto Núñez Feijoó en Bruselas, después de asistir a la Cumbre del Partido Popular Europeo (PPE).

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Roma.- Continúa la recuperación del papa León XIV en el hospital Gemelli de Roma tras ser operado de un tumor cancerígeno en el pulmón, en un postoperatorio que se desarrolla con normalidad y que incluye fisioterapia respiratoria.

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São Paulo.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, concede una entrevista a la TV Globo, la de mayor audiencia en el país, de cara a la segunda vuelta de las elecciones del próximo 25 de octubre.

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Miami (EEUU).- La congresista republicana María Elvira Salazar, representante de Florida que ganó notoriedad nacional por criticar las deportaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, responde a preguntas de la comunidad en Miami mientras afronta una de las contiendas más reñidas a nivel nacional.

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Des Moines.- A menos de tres semanas de que se celebren las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, el candidato demócrata a gobernador de Iowa, Rob Sand, a quien la prensa estadounidense compara con el mismísimo John F. Kennedy, refuerza los actos de campaña, aupado por las encuestas y centrado en luchar contra el aumento de casos de cáncer que sacude al estado.

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Washington.- El presidente de Argentina, Javier Milei, pronuncia un discurso ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

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Bangkok.- Ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de los países miembros del G20 se encontraron este jueves a puerta cerrada en Bangkok en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

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Burqa (Cisjordania).- La cosecha de aceitunas palestinas en Cisjordania arranca marcada por la violencia de los colonos israelíes en la cosecha de las aceitunas en Cisjordania, que hace una semana golpearon a Abdelatafi Bazari, de 59 años, mientras trabajaba en su olivar junto a su familia, en un ataque en el que murió su sobrino Hasan Yaser al Bazari por un disparo, un episodio que ahora le hace temer regresar a sus tierras para recoger la cosecha.

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Tirana.- Las protestas estudiantiles contra el Gobierno socialista de Albania, que el miércoles vivieron un momento de alta tensión y violencia en Tirana, tienen previsto continuar hoy después de que los estudiantes de la ciudad de adriática de Dürres anunciaran que se unirán a las manifestaciones en la capital albanesa .

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Ciudad de México.- Detrás de las muertes de bebés en áreas de cuidados neonatales en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hay familias que buscan respuestas sobre lo ocurrido y denuncian la falta de información, mientras enfrentan el dolor de perder a sus hijos en los centros médicos donde esperaban que sobrevivieran.

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Santiago de Chile.- Recién graduados a los que se les exige años de experiencia, mujeres rechazadas por su edad y jóvenes sin estabilidad laboral son algunas de las caras detrás del desempleo en Chile que, durante el trimestre julio-agosto, alcanzó una tasa de 9,6 %, la más alta en los últimos cinco años y que lo posicionó como el país con mayor tasa de desempleo en Sudamérica.

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Beirut.- El viceministro de Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, se reúne este jueves en Beirut con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri.

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Buenos Aires.- Una amplia gama de grupos sociales y políticos como colectivos universitarios, de personas con discapacidad, sindicatos y ambientalistas protestan este jueves en Argentina contra los recortes y otras medidas implementadas por el Gobierno de Javier Milei.

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Bangkok.- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEE), Nadia Calviño, habla con EFE sobre la guerra de Ucrania, las relaciones entre Bruselas y Pekín, la inversión en inteligencia artificial (IA) y las elecciones españolas, entre otros temas, con motivo de su participación en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en Bangkok.

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Bangkok.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó este jueves de que la guerra en Oriente Medio ha provocado el mayor 'shock' petrolero "en al menos cinco o seis décadas", con efectos "duraderos" en distintos sectores que impedirán a la región recuperar para 2030 la trayectoria económica previa al conflicto.

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Bangkok.- Asia-Pacífico crecerá un 4,8 % en 2026, pero su capacidad para amortiguar el encarecimiento de la energía tiene límites cada vez más estrechos, advirtió este jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI), que alerta de los riesgos para el crecimiento si se prolonga el conflicto en Oriente Medio.

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Bangkok.- Entrevista con el Nigel Chalk, director del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el Departmento del Hemisferio Occidental habla con EFE sobre los retos de la región bajo su mandato en cuanto a los efectos derivados de la guerra en Oriente Medio.

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Bangkok.- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, habla sobre las perspectivas de inversión en Europa y el futuro; y participa en el evento del Centro para el Desarrollo Global para debatir por qué los bancos multilaterales de desarrollo son más cruciales que nunca y cómo pueden responder eficazmente a los desafíos actuales del desarrollo mundial.

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Bangkok.- El ministro de Finanzas de Nepal, Swarnim Wagle, aborda la reconstrucción del país tras la catastrófica riada de agosto que dejó más de 1.470 vidas y de 5.700 desaparecidos, en un acto en el Club de Corresponsales de Tailandia, paralelo a las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

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Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó más de un 5 % en la media sesión de este jueves, lastrado por las pérdidas de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial (IA) y a los semiconductores, así como por la inflación en Estados Unidos.

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Manizales (Colombia).- Desde el gran terremoto de agosto la incertidumbre se cierne sobre la icónica catedral de Manizales y su torre destruida, pues por el momento no hay recursos para reconstruirla ni tampoco resulta seguro mantenerla recostada sobre la nave central como recordatorio de la tragedia.

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Bangkok.- Ciudadanos tailandeses se manifestaron este jueves en Bangkok contra las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que se celebran esta semana en la capital tailandesa.

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Ciudad de Panamá.- El Canal de Panamá eleva a 33 los tránsitos diarios, uno más que los actuales 32 aunque por debajo del promedio de 36 habituales, luego de que mejorara el régimen de lluvias, cuya caída a causa de El Niño llevó a restringir el paso semanas atrás.

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Tokio.- La Organización Nacional de Turismo de Japón publica la cifra de visitantes extranjeros a Japón en septiembre, después de que en agosto registrara un 9,6 % interanual menos, mientras continúa el descenso de los viajes de China en medio de tensiones diplomáticas.

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Los Ángeles.- Millones de residentes, estudiantes y trabajadores en California participan este jueves en el simulacro 'Great California ShakeOut', una iniciativa que busca preparar a la población para responder ante un terremoto de gran magnitud y que ha cobrado vigencia tras los seísmos ocurridos en Latinoamérica en los últimos meses.

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Nom Pen.- Nom Pen acogió este jueves una ceremonia para conmemorar el 14º aniversario de la muerte del antiguo rey de Camboya Norodom Sihanouk, fallecido en Pekín el 15 de octubre de 2012 a los 89 años.

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París.- La Comédie-Française, una de las compañías teatrales más antiguas del mundo, reabre este jueves su histórica sala Richelieu, en el centro de París, tras varios meses de obras destinadas a modernizarla.

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San Juan.- La banda puertorriqueña Chuwi, conocida a nivel mundial por su colaboración en el tema 'Weltita' de Bad Bunny, lanza este jueves su nuevo álbum.

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Nueva York (EEUU).- La película española 'La bola negra', dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, inaugurará el festival de cine LGTBQ+ de Nueva York, el NewFest.

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Nueva York (EEUU).- El legendario Teatro Rodante Puertorriqueño (PRTT) acogerá desde este jueves la obra "The Beep” (Deje su mensaje después del tono) que, según relata a EFE la directora artística Rosalba Rolón, reúne un compendio de piezas cortas, poemas o testimonios de importantes autores de la literatura puertorriqueña en la isla y Nueva York.

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srp/aca/EFE

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