Mueren cinco personas en nuevos ataques de Rusia contra Ucrania en Kirovogrado y Dnipropetrovsk

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Al menos cinco personas han muerto y otras nueve han resultado heridas en las últimas horas como consecuencia de una ola de ataques perpetrados por las fuerzas rusas con drones y bombas aéreas contra las provincias ucranianas de Kirovogrado y Dnipropetrovsk, según han informado las autoridades locales.

El gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzh, ha notificado la muerte de dos personas tras la destrucción de una vivienda unifamiliar en la comunidad de Novoleksandrivska, ubicada en el distrito de Dnipró. El balance en esta provincia asciende, por el momento, a tres heridos, entre los que figura un hombre de 56 años y una mujer de 82 que han recibido atención médica ambulatoria y una mujer de 31 años, que ha sido trasladada al hospital.

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Durante la madrugada, las tropas rusas han atacado hasta cinco distritos de Dnipropetrovsk en más de diez ocasiones combinando el uso de drones y bombas aéreas, provocando además diversos incendios en zonas residenciales de Pavlogrado, donde los equipos de rescate continúan trabajando. A pesar de los daños y las víctimas, Ganzh ha destacado que los sistemas de defensa antiaérea ucranianos han logrado interceptar y derribar un total de 39 vehículos aéreos no tripulados enemigos durante la noche.

En Kirovogrado (centro), el gobernador, Andri Raikovich, ha confirmado el fallecimiento de tres personas en la capital regional debido a una ofensiva que ha tenido como objetivo principal instalaciones logísticas, de transporte y empresas industriales. El ataque ha dejado además seis heridos, cinco de los cuales han tenido que ser ingresados en centros médicos de la ciudad.

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La Fuerza Aérea ucraniana ha detallado que las fuerzas rusas han lanzado durante las últimas horas dos misiles guiados y 580 drones kamikaze de tipo 'Shahed', antes de apuntar que 536 aparatos han sido derribados por los sistemas de defensa antiaérea del país.

Sin embargo, ha confirmado que se han registrado impactos en 31 puntos de Ucrania, así como la caída de restos de las interceptaciones en otros once puntos. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado a través de un mensaje en redes sociales.

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REIVINDICACIÓN DE RUSIA

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha reivindicado ataques contra "instalaciones de infraestructura portuaria ucraniana", así como contra "embarcaciones desplegadas al servicio de las Fuerzas Armadas de Ucrania".

"Como resultado del ataque en la provincia de Odesa resultó dañada la infraestructura portuaria de Izmail, utilizada para la descarga y el almacenamiento de carga militar y de doble uso destinada a las Fuerzas Armadas de Ucrania", ha explicado.

Asimismo, ha recalcado en un comunicado publicado en redes sociales que otros dos buques de carga que "transportaban material militar" al puerto de Odesa han sufrido daños tras ser atacados en ruta, sin más detalles al respecto.

La cartera ha subrayado además que los sistemas de defensa antiaérea del país han derribado en las últimas horas 166 aparatos no tripulados lanzados por Ucrania contra varias regiones rusas, entre ellas la de Moscú, así como contra la península de Crimea, anexionada en 2014.

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